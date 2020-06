IL FOCUS

ROMA Non è finita. «La situazione è complessivamente positiva ma con alcuni segnali di allerta relativi alla trasmissione del virus» conclude il report settimanale del Ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità che fa riferimento al periodo 8-14 giugno, dunque risente degli effetti dell'addio al lockdown. «In diverse regioni i casi, rispetto alla settimana precedente, sono aumentati». Ieri è stata diffusa anche un'altra ricerca interessante, condotta dagli esperti della Fondazione Kessler: è stato preso un campione di 4.326 positivi della Lombardia, ed emerge che tra chi ha meno di 60 anni, il 69 per cento degli infetti non sviluppa alcun sintomo, sta bene, neppure si accorge di avere il coronavirus. Uno studio dell'Istat, invece, cala di 2 anni, da 84 a 82, l'aspettativa di vita nelle province del Nord, soprattutto in quelle maggiormente colpite dal Covid-19.

Torniamo alle pagelle settimanali dell'Istituto superiore di sanità. Come anticipato dal Messaggero, l'Rt (l'indice di trasmissione, i casi secondari che possono essere in media contagiati da ogni infetto), solo nel Lazio è sopra il limite critico di 1; è a 1,12, a causa dei due focolai già circoscritti (Istituto San Raffaele Pisana e palazzo alla Garbatella). L'assessore regionale Alessio D'Amato: «Ce lo aspettavamo ed era inevitabile poiché è causato dai focolai ormai chiusi. Sarebbe stato grave l'inverso poiché avrebbe significato la non tempestiva delimitazione di tutti i casi dei focolai». In sintesi: il Lazio non è un problema. La Lombardia ha un Rt alto, ma sotto l'1: valore medio 0,82, oscilla tra 0,64 e 0,95. Paradossalmente quell'indicatore cresce più facilmente nelle regioni con bassa circolazione del virus: bastano pochi casi a fare scattare l'allarme come già successo con Molise e Umbria, che in realtà sono due isole felici.

La Lombardia ha un altro indicatore che preoccupa: continua ogni giorno a trovare centinaia di positivi (o a comunicarli, visto che c'è caos nei dati e spesso invia notifiche relative a tamponi non recenti). Secondo il report, la Lombardia ha l'incidenza più alta nel periodo: 12,02 casi ogni 100mila abitanti. Il Lazio è a 2,01, tutte le altre regioni sono con valori molto più bassi di quelli della Lombardia, il Piemonte ad esempio è a 3,83. Tornando all'Rt, vi sono territori che ormai hanno una scarsa circolazione del virus: l'indice di Umbria, Sardegna, Basilicata e Calabria è azzerato. Restano, spiegano dal Ministero e dall'Iss, elementi di attenzione, tenendo conto che questo report (riferito alla seconda settimana di giugno, come detto) tiene ormai conto degli effetti della fine del lockdown del 18 maggio, ma non ancora della riapertura agli spostamenti del 3 giugno. Spiegano gli esperti: «Complessivamente il quadro generale della trasmissione e dell'impatto dell'infezione da Sars-CoV-2 in Italia rimane a bassa criticità con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni di 6.03 per 100.000 abitanti. Tuttavia, a livello nazionale, si osserva un lieve aumento nel numero di nuovi casi diagnosticati rispetto alla settimana di monitoraggio precedente». Si stanno trovando soprattutto asintomtici, persone che stanno bene ma sono positive, e per questo i pazienti di Covid negli ospedali stanno diminuendo in modo cospicuo. Il professor Gianni Rezza, il direttore generale prevenzione del Ministero della Salute: «La situazione epidemiologica nel Paese resta buona anche se si è registrato un lieve aumento di casi in alcune aree, dovuto soprattutto alla maggiore l'attività di screening. Ci sono stati dei nuovi focolai che però attualmente sono sotto controllo».

Giovedì si era accesso un altro campanello d'allarme sui dati giornalieri: erano aumentati i nuovi casi e, soprattutto, cosa che non succedeva da inizio aprile, c'era stato un lieve aumento dei pazienti in terapia intensiva. I dati di ieri hanno ridimensionato questi segnali. Le terapie intensive sono diminuite, da 168 a 161. Sempre meno i ricoveri negli altri reparti: da 2.867 si è scesi a 2.632. I nuovi casi sono stati 251 (il giorno prima 333), con la solita quota di ampia maggioranza lombarda, 157. I decessi sono stati 47, i guariti 1.363.

