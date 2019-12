CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUS ROMA Non c'è dubbio: i Conservatori inglesi (non britannici) hanno vinto la grande maggioranza dei seggi e controllano agevolmente il parlamento di Westminster. Il vincitore delle elezioni britanniche del 2019 è Boris Johnson. Non c'è dubbio però che in termini di consenso il discorso sia molto più articolato: rispetto alle elezioni del 2017 ai Conservatori è andato solo l'1,2% dei voti in più (appena 350.000 in più) mentre i Laburisti ne hanno perso 3 milioni con una caduta di quasi l'8%. Dunque - sempre in termini di voti...