IL FOCUS

ROMA Nella pubblica amministrazione il lavoro agile finora è rimasto al palo nonostante il diffondersi del coronavirus. All'inizio di questa settimana solo due statali su dieci avevano iniziato a lavorare in modalità remota. Non solo mancano i dispositivi informatici per l'adozione dello smart working su vasta scala, ma non sono state nemmeno definite al momento le attività che è possibile svolgere da casa.

I dipendenti pubblici, insomma, sono nel caos. Con una circolare ad hoc il ministero della Funzione pubblica aveva sancito all'inizio del mese il passaggio dallo smart working sperimentale a quello ordinario per mettere al sicuro la macchina dello Stato, però è subito apparso evidente che la Pubblica amministrazione non fosse pronta per una rivoluzione di questa portata. Adesso il governo, messo sotto pressione dai rappresentati dei lavoratori pubblici, si prepara a introdurre un'ulteriore stretta, imponendo il lavoro agile a tutti i dipendenti pubblici a eccezione di quelli impegnati in attività legate alla gestione dell'emergenza o che svolgono funzioni che richiedono necessariamente la presenza in ufficio.

La ministra Fabiana Dadone e il suo staff hanno anche elaborato una guida pratica al lavoro agile nella Pa, ma l'impressione è che ci vorrà ben altro per mettere le ali allo smart working nel settore pubblico.

FUORI DALLA PORTA

In questi giorni il lavoro agile è rimasto fuori dalla porta di comuni e ministeri, mentre nelle Regioni (dove la quota di personale impegnato nelle attività di servizio al pubblico è minore) la corsa allo smart working non ha trovato ostacoli di rilievo. «Negli enti locali, persino quelli della Lombardia, il lavoro da remoto stenta a decollare. Nel comune di Como appena il 4 per cento del personale era in smart working fino a due giorni fa, mentre a Mantova e Pavia ancora doveva partire», racconta Federico Bozzanca della Fp Cgil.

Nel Comune di Milano la situazione è in costante evoluzione: in circa 4 mila su 15 mila, ovvero quasi un terzo del personale, hanno chiesto finora di passare al lavoro agile, il doppio rispetto a una settimana fa. Protestano i dirigenti dei ministeri. «Nei dicasteri fino a mercoledì i dirigenti in lavoro agile erano appena il 20 per cento, oggi siamo intorno al 50 per cento», ha spiegato il sindacato Unadis.

In seno alla Presidenza del consiglio, che conta 300 dirigenti, lo smart working in compenso era una pratica diffusa già prima dell'esplosione dell'emergenza sanitaria. «In diversi dicasteri, penso per esempio al ministero della Giustizia, lo smart working finora ha riguardato meno del 10 per cento del personale, l'Inps era al 10 per cento ma adesso che sta incrementando la quota di dipendenti in lavoro agile è emerso che i computer portatili non bastano, l'Agenzia delle Entrate e quella delle Dogane invece partono da zero», fa il punto della situazione il segretario nazionale della Fp Cgil Florindo Oliverio.

In Regione Lombardia lunedì scorso già 8 dipendenti su 10 lavoravano da casa. Bene gli enti di ricerca, dove l'asticella dei lavoratori da remoto ha superato negli ultimi giorni il 75 per cento e all'Istat addirittura il 90 per cento. Ha chiuso i battenti anche l'Aran, l'Agenzia della rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Così il suo presidente Antonio Naddeo: «La bozza di accordo relativa al contratto dei dirigenti pubblici locali per il triennio 2016-2018 verrà discussa con le parti coinvolte nella trattativa in videoconferenza la settimana prossima». L'adozione dello smart working nella Pa si scontra in questa fase anche con una serie di ostacoli tecnici di non poco conto. Per esempio la Ragioneria generale dello Stato non ha dato ai dirigenti delle funzioni centrali l'autorizzazione ad accedere da remoto al Sicoge, il sistema per effettuare i pagamenti.

Francesco Bisozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA