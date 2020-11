IL FOCUS

ROMA Nel primo lockdown di primavera fu spesa di guerra. L'assalto ai supermercati svuotò gli scaffali di farina, lievito, tonno in scatola, latte a lunga conservazione, pasta (specialmente di penne rigate). Si parlò di sindrome dell'accumulo, temendo la carestia, proprio come durante una guerra. Adesso sembra invece arrivata la stagione del cosiddetto comfort food, i cibi di conforto che aiutano ad affrontare stress emotivi e difficoltà della vita. Esattamente come successe in Usa dopo l'11 settembre. La tendenza era stata già riscontrata in Italia a inizio estate (+ 10,7% di acquisti di cioccolato). Era poi scemata (anche perché solitamente col caldo si consumano meno dolci), salvo ripartire imperiosamente nelle ultime settimane.

Alcuni prodotti sembrano avere uno sprint in più degli altri. Solo sensazioni, sia chiaro, perché ancora non ci sono rilevazioni con metodi scientifici. L'impennata di vendite riguarderebbe oltre il cioccolato, aperitivi, birre, sparkling wine (vini frizzanti con preferenza per Champagne e spumanti doc italiani), vini dolci e liquorosi. E poi quei prodotti che stanno davanti le casse e che si comprano di impulso mentre si è in coda: caramelle, gomme da masticare, snack. C'è da capire si chiedono gli esperti se le maggiori vendite riscontrate nella grande distribuzione sono causate dalle limitazioni imposte a bar, pasticcerie, enoteche. Sicuramente è cambiato l'approccio degli italiani agli acquisti di generi alimentari. Il centro ricerche IRi ha analizzato dopo la prima quarantena il largo consumo per conto dell'Unione Italiana Food, rilevando che il 67% degli italiani dichiara di limitare le spese non essenziali. Però ecco la novità il 55% ammette di aver cambiato il concetto di cosa sia essenziale.

NUOVI CRITERI

«Parte del superfluo spiegano gli analisti IRi - diventa essenziale». Interessante notare che in primavera il più rigoroso lockdown nel nostro Paese aveva penalizzato gli acquisti di impulso: solo + 1,6% contro il +7,7% del resto d'Europa. L'acquisto di comfort food ha invece poi segnato un + 4,6% in luglio e, stando a dati non ancora certificati, si starebbe impennando adesso. Il ricorso ai cibi gratificanti ci fa sperare di trovare le stesse sensazioni di Marcel Proust che per primo descrisse in una «giornata cupa e con la prospettiva di un domani doloroso» la goduria provata mangiando un pasticcino: «Un delizioso piacere m'aveva invaso e subito m'aveva reso indifferenti le vicissitudini, inoffensivi i rovesci, illusoria la brevità della vita non mi sentivo più mediocre, contingente, mortale».

IRi ha rilevato che il 37% degli italiani ammette di concedersi frequentemente prodotti definiti «indulgency», cioè lusinghe ed effimeri piaceri. Insomma, un terzo degli italiani sono (siamo) come Oscar Wilde: «Posso resistere a tutto, tranne che alle tentazioni».

Carlo Ottaviano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA