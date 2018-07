CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA Nel nostro paese «staccare la spina» a un malato terminale o a un paziente in stato vegetativo non è mai stato facile. A dirla tutta, il fine vita è sempre stata una questione molto spinosa per l'Italia, a differenza invece del Regno Unito. Ci sono voluti 11 anni, diverse dure battaglie legali, appelli di malati e familiari sui media e tanta sofferenza per arrivare poi quest'anno a una legge sul fine vita. Ci sono stati casi, seppur molto diversi tra loro, che hanno scosso gli animi dell'opinione pubblica. Casi a cui...