Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSROMA Nel decreto sulle delocalizzazioni che il ministero de Lavoro sta mettendo a punto si prevedono una serie di paletti per le imprese con più di 250 dipendenti che chiudono. Secondo la Confindustria queste norme sono punitive per le imprese e di conseguenza per i lavoratori perché potrebbero spingere le aziende che intendono investire in Italia a dirottare i propri impieghi in altri paesi. Altre imprese potrebbero essere...