IL FOCUS

ROMA Mascherine obbligatorie alle elementari: sarà il Cts a valutare, a ridosso delle riaperture di settembre, l'obbligo di farle indossare. Proteste in piazza, vertici e incontri fiume: oggi, dopo giornate convulse, il governo scioglierà le riserve sulle linee guida per rientrare in classe a settembre. E la scuola saprà, finalmente, come e quando riaprirà.

Oggi infatti, durante la Conferenza Stato-Regioni, si dovrebbe arrivare all'approvazione delle nuove linee. E così, fermo restando il distanziamento di un metro fra i banchi, le novità introdotte con la mediazione dei ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza riguardano l'utilizzo della mascherina, la segnalazione dei rischi negli edifici attraverso un cruscotto, un monitoraggio puntuale svolto tramite una cabina di regia ad hoc e una organizzazione che interessi anche i trasporti.

Sulla didattica a distanza, possibile solo alle superiori a metà con la didattica in presenza, le Regioni hanno chiesto che, qualora non si riuscisse a raggiungere gli studenti, tutta la classe torni in aula. Se l'ok definitivo dovesse arrivare oggi, dal 1° luglio si programmerà l'avvio del nuovo anno scolastico. Altrimenti sarebbe davvero troppo tardi, per farsi trovare pronti il 1° settembre.

Rosario Dimito

Lorena Loiacono

