ROMA Mario Draghi rispolvera la concertazione, uno dei lasciti di Carlo Azeglio Ciampi e del suo esecutivo nel 1993. Tant'è, che il premier incaricato - che di Ciampi intende ereditare anche la formula del governo tecnico-politico - dedicherà l'intera giornata di oggi al confronto con le parti sociali. Per poi concludere con il Wwf e altre associazioni ecologiste: ulteriore segnale dell'attenzione dell'ex presidente della Bce alla sostenibilità ambientale. Una dei pilastri, del resto, del Recovery Plan.

Che Draghi fosse attento al confronto con le parti sociali, è stato chiaro fin dall'inizio. Da quando, ricevendo l'incarico da Sergio Mattarella, si disse «fiducioso che dal dialogo con le forze sociali» emergesse «unità e capacità di dare una risposta responsabile e positiva».

Nel programma di oggi, dove non si riunirà il solito tavolone con tutti dentro, figurano prima l'Abi e l'Ania, quindi Confindustria con il presidente Carlo Bonomi, Confapi, e poco dopo Cgil, Cisl e Uil con i segretari generali Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Pierpaolo Bombardieri. A seguire l'Ugl e tra gli altri, nel pomeriggio, Unioncamere, le diverse associazioni di categoria come Confcommercio e Confesercenti, Confartigianato, Cna e Casartigiani e poi l'Alleanza delle cooperative. Per chiudere, si diceva, con Wwf, Greenpeace e Legambiente.

I NODI DA SCIOGLIERE

È un primo appuntamento che da molti viene visto soprattutto di «ascolto», ma in cui verranno messi sul tavolo alcuni dei temi più urgenti. Come primo punto, per i sindacati, c'è la necessità di prorogare lo stop ai licenziamenti oltre il 31 marzo e la Cig Covid. Assieme alla non più rinviabile esigenza di riformare gli ammortizzatori sociali, sollecitata anche dagli industriali. Negli incontri con le associazioni di categoria si parlerà anche del sostegno alle attività chiuse o comunque danneggiate dalle misure restrittive anti-Covid, con ristori veloci e adeguati alle perdite. Punto comune l'utilizzo pieno ed efficace delle risorse europee con il Recovery plan e l'attuazione delle riforme che il Paese aspetta da anni.

Di certo, Cgil, Cisl e Uil chiederanno al premier incaricato di prorogare il blocco dei licenziamenti, per tutti, finché ci sarà l'emergenza e di continuare con la cassa Covid. Una difesa del lavoro accompagnata da una riforma degli ammortizzatori sociali in senso universale, dal rilancio delle politiche attive e investimenti per creare occupazione. Diversa la posizione di Confindustria: sì a mantenere il blocco, parallelamente alla cassa Covid gratuita per le imprese. Ma in maniera selettiva, ovvero solo per i settori in grande difficoltà o che sono stati costretti a chiudere per via dei decreti emergenziali.

