IL FOCUSROMA Le temperature, già eccezionali alle prime ore del mattino. La sensazione di un caldo diverso, più intenso, mai sperimentato prima. Poi, la conferma dei dati. A Floridia, nel Siracusano, ieri, sono stati registrati 48,8 gradi. La temperatura più alta mai riscontrata in Italia. E perfino in Europa. Il primato precedente era di soli 48 gradi documentati in Grecia, ad Atene, il 10 luglio 1977. Ad agosto del 1999, erano stati...