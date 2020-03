IL FOCUS

ROMA Le cifre del contagio continuano a salire, e ieri sono stati superati i 10 mila positivi (10.149 per l'esattezza). Il bollettino dell'epidemia ha raggiunto 8.514 malati di coronavirus in tutta Italia, 529 in più delle 24 ore precedenti (+6.6%). «Ma dalla Lombardia - ha chiarito come sempre il capo della Protezione civile Angelo Borelli - aspettiamo un aggiornamento, il dato non è completo in attesa di ricevere l'esito di ulteriori tamponi». I morti sono sempre tanti: 631 decessi, con un incremento di 168 persone in più (un aumento del 36,2%). I malati in terapia intensiva sono 877, 144 in più rispetto a ieri (+19,6%). In ventiquattro ore - ha spiegato ancora il responsabile all'emergenza - ci sono stati 280 guariti in più (+38,6%), per un totale di 1004».

Con una nuova e confortante notizia: per la prima volta dopo settimane, ieri nessun contagio è stato registrato a Codogno. A conferma che la politica delle zone rosse e dello stare a casa può dare realmente buoni frutti.

I SINTOMI

A fornire i dettagli del contagio è stato poi il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, secondo il quale «le misure che ci siamo detti sono misure non istantanee ma sono coerenti con i tempi di incubazione, che raggiungono i 14 giorni. Ma sappiamo - ha aggiunto l'esperto - che i valori più frequenti di manifestazione dei sintomi avvengono tra i 4 e i 7 giorni». E quindi, «i comportamenti di persone che si radunano in spazi ristretti sono legati a condizioni per cui se c'è una persona positiva, una parte significativa di quel gruppo potrebbe avere dei sintomi (a partire da ieri) fino a domenica».

Sempre dall'Iss arrivano i risultati di uno studio epidemiologico che cambierebbe il quadro della diffusione della malattia. Nessun caso dell'epidemia che si sta diffondendo in Italia avrebbe a che fare con la Cina. I tre malati, due turisti e un italiano rientrato da Wuhan, che si sono infettati in quel paese, sono stati isolati e non hanno trasmesso a nessuno la malattia. E questo rappresenterebbe una ulteriore conferma del fatto che il Covid-19 circolava già da tempo nel nostro paese quando è esploso il problema a Codogno e che i positivi erano malati di seconda o terza generazione. La maggior parte dei casi (il 62%) riguarda persone di sesso maschile, e a morire - viene ulteriormente ribadito - sono soprattutto i molto anziani.

I casi tra i bambini tra 0 e 9 anni sono pochissimi (0,5%), in assoluto 43. Nella fascia di età tra 10-19 sono 85 (1%), in quella tra 20-29 sono 296 (3,5%), in quella 30-39 sono 470 (5,6%), in quella 40-49 sono 891 (10,7%), in quella 50-59 sono 1.453 (17,4%), in quella 60-69 sono 1.471 (17,7%), in quella 70-79 sono 1.785 (21,4%) e oltre 80 anni sono 1.532 (18,4%). Come si nota dai 60 anni in più si concentrano oltre il 57% dei casi. E sono rimasti contagiati 583 operatori sanitari.

GARA AGGIUDICATA

Il capo della Protezione civile ha anche annunciato che «Consip ha aggiudicato la prima procedura negoziata d'urgenza per le attività connesse all'emergenza sanitaria - realizzata in coordinamento con il dipartimento - per la fornitura di ventilatori, dispositivi medici per terapia intensiva e sub-intensiva, dispositivi e servizi connessi, e dispositivi opzionali. La gara pubblicata e aggiudicata in soli 5 giorni» permetterà di dare un po' di sollievo agli ospedali in grandissima sofferenza, garantendo 5 mila nuovi posti letto.

Cristiana Mangani

© RIPRODUZIONE RISERVATA