ROMA La tessera fondamentale è stata piazzata. I 55 miliardi di extra-deficit chiesti dal governo al Parlamento, sono la base del nuovo decreto anti-crisi che sarà approvato tra il 30 aprile e i primi giorni di maggio. Come saranno spese le risorse? Nel Def, il documento di economia e finanza approvato ieri, il governo ha indicato sette linee direttrici che vanno dalla sanità agli indennizzi alle imprese. Le norme sono ancora in elaborazione e oggetto di un serrato confronto all'interno della maggioranza (ieri c'è stato un ennesimo vertice). Ma la struttura del provvedimento ha già una sua forma definita. Partiamo dal lavoro. La Cassa integrazione verrà rifinanziata con 13 miliardi di euro e, dunque, sarà prorogata di altre 9 settimane. I lavoratori autonomi riceveranno per altri due mensilità (aprile e maggio) un assegno, che salirà dai 600 euro di marzo fino a 800 euro. Ci sarà un aiuto anche alle colf e alle badanti, che erano rimaste fuori da qualsiasi ammortizzatore. L'intenzione è di erogare un assegno tra 200 e 400 euro a seconda che abbiano un contratto a tempo parziale o pieno. Sarà finanziato anche un Reddito di emergenza per chi non ha altri mezzi di sussistenza. L'assegno dovrebbe essere di 500 euro, ma che arriverebbe fino a 800 euro nelle famiglie più numerose. Durante il vertice di maggioranza di ieri si è molto discusso di come erogarlo. I Cinquestelle vorrebbero che fosse l'Inps a pagarlo, attivando una nuova sezione del Reddito di cittadinanza. Italia Viva, ma anche il Pd, hanno insistito affinché la misura fosse gestita dai Comuni per evitare di creare aspettative anche per il dopo.

C'è poi il pacchetto imprese. Il decreto stanzierà 30 miliardi di euro per dare copertura alle garanzie pubbliche per i prestiti (quelli fino a 25 mila euro sono coperti al 100%). Ma la vera novità sono gli indennizzi. Un capitolo per il quale saranno messi a disposizione circa 10 miliardi di euro. Otto miliardi serviranno a erogare un finanziamento a fondo perduto di 5 mila euro per le imprese che hanno meno di 10 dipendenti e hanno subito danni a causa della chiusura dell'attività dovuta alle ordinanze del governo per fronteggiare l'emergenza del coronavirus. La platea potenziale sarebbe di 1,4 milioni di imprese. Allo studio ci sono anche contributi al pagamento degli affitti commerciali. Una misura per la quale il governo è pronto a stanziare 1,7 miliardi. Per le piccole e medie imprese che hanno subito danni dalle chiusure, ci sarà anche una riduzione del costo delle bollette elettriche grazie a un taglio di 600 milioni degli oneri di sistema.

Nel decreto, come ha annunciato il governo, ci sarà anche la cancellazione totale e definitiva degli aumenti automatici dell'Iva che altrimenti sarebbero scattati il prossimo primo gennaio. Il Def prevede anche un capitolo di semplificazioni s sburocratizzazione per i cantieri e gli appalti. Le misure di semplificazione non entreranno nel decreto anti-crisi, ma viaggeranno in un provvedimento ad hoc. L'idea sarebbe quella di ridurre al minimo tutte le procedure (solo quelle esplicitamente richieste dalla direttive Ue). Il governo ha poi fatto sapere che riserverà un miliardo di euro per le modifiche che saranno chieste dai gruppi parlamentari. Modifiche che sono già contenute negli ordini del giorno approvati al decreto Cura-Italia approvato con la fiducia. Tra queste c'è, per esempio, la costituzione di un fondo chiuso per l'acquisto di titoli di Stato le cui quote sarebbero vendute ai rispamiatori. Il fondo garantirebbe un rendimento esentasse del 2%.

