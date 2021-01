IL FOCUS

ROMA La sindrome influenzale si manifesta in maniera molto simile al Covid. Come fare a distinguere le due cose. E va sempre fatto il tampone, alle prime avvisaglie di febbre? Come spiega Roberto Luzzati, professore di malattie infettive dell'Università di Trieste, «i sintomi più frequenti sono febbre, dolore ai muscoli e alle articolazioni, brividi che spesso ma non sempre precedono la febbre. Generalmente, si manifestano sintomi a carico delle alte vie respiratorie, mal di gola, tosse. E poi, anche nel Covid, non sono infrequenti i disturbi intestinali, in particolare nausea e diarrea».

L'unico sintomo che però è differente è la perdita del gusto oltre che quello dell'olfatto, ossia la ageusia e l'anosmia. Per stare più tranquilli, è comunque importante: «Fare il test, isolarsi, usare la mascherina in maniera più stretta di quello che facciamo di solito, quindi anche a casa. L'uso del distanziamento vale per entrambe le sindromi, ma è bene consolidarlo anche nell'ambito familiare».

È opportuno ricordare che ancora l'influenza non si è molto diffusa. Stando al rapporto Influnet dell'Istituto Superiore di Sanità, nella 52ma settimana del 2020 l'incidenza totale dell'influenza è stata pari a 1,53 casi per mille assistiti. «L'elemento che può aiutare - precisa Luzzatti - è l'anamnesi epidemiologica per ricercare i fattori di rischio, come per esempio avere incontrato una persona infettata oppure aver frequentato un ambiente sanitario, senza proteggersi».

Graziella Melina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA