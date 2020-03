IL FOCUS

ROMA La manovra economica anti-virus del governo sarà varata oggi. In zona Cesarini, a poche ore da quei versamenti fiscali che il provvedimento del governo intende bloccare come già annunciato con un comunicato dal ministero dell'Economia. L'attesa e le aspettative per le misure del governo sono alte. Palazzo Chigi e Tesoro lo sanno, tanto che l'asticella della manovra continua ad alzarsi. Andrà oltre i 15 miliardi, ha annunciato ieri il vice ministro dell'Economia Antonio Misiani. Ieri sera il testo del provvedimento non era ancora pronto. O quantomeno non era ancora completo. Stamattina ci sarà un pre-consiglio dei ministri con i tecnici per delineare le misure. Poi nel pomeriggio arriverà il via libera del consiglio dei ministri. Rigorosamente in video conferenza. I capisaldi del testo rimangono immutati. Sarà innanzitutto affrontata l'emergenza sanitaria con le assunzioni straordinarie di medici e infermieri. Sarà poi affrontata l'emergenza lavoro con la Cassa integrazione in deroga estesa a tutto i territorio nazionale con uno stanziamento straordinario di 4-5 miliardi di euro. Per gli autonomi che non hanno accesso alla Cig arriverà un contributo di 500 euro mensili. Per le famiglie in difficoltà ci sarà la sospensione delle rate dei mutui e, forse, anche quella delle bollette. Ci saranno infine, gli interventi a favore delle famiglie lavoratrici che hanno i figli a casa per la chiusura delle scuole con i congedi straordinari e i voucher baby sitter.

Intanto domani ci sarà anche un Eurogruppo che, all'ultimo minuto, ha cambiato la sua agenda. Non tratterà più la riforma del Fondo salva Stati (Mes), ma affronterà l'emergenza del coronavirus. Anche Bruxelles batte un colpo.

A. Bas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA