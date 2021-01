IL FOCUS

ROMA La Lombardia a un passo dalla classificazione in fascia rossa. E il governatore della Sicilia invoca lo stesso livello di chiusure per la sua regione («altrimenti lo decido io» dice Musumeci). Il resto d'Italia, salvo poche eccezioni, diventa arancione. L'indice di trasmissione nazionale è ormai stabilmente sopra al livello critico di 1. La maggioranza delle Regioni dovrà accettare le chiusure più severe determinate dalla fascia arancione o rossa anche se l'indice di trasmissione, come ad esempio si preannuncia per Veneto e Friuli-Venezia Giulia, resterà di poco sotto a 1, perché con le nuove regole conta anche il livello di rischio che fa la sintesi dei 21 indicatori.

ESORDIO

Il Lazio per la prima volta (al di là del regime speciale che era stato imposto a tutti per il periodo delle feste) lascia la fascia gialla e si ritrova in arancione da domenica, con i bar e ristoranti costretti a chiudere. L'indice di trasmissione è a 1,1 e la percentuale di occupazione dei posti letto è troppo alta (oltre il 30 per cento in terapia intensiva, il 40 nell'area medica). Questo è lo scenario atteso dalle valutazioni della cabina di regia (Ministero della Salute-Istituto superiore di sanità) che si riunirà questa mattina e stilerà il consueto report. Promemoria: le regole sono più severe, per entrare in fascia arancione è sufficiente che l'Rt sia superiore a 1 (prima era 1,25), in rosso a 1,25 (prima era 1,50). Conterà anche l'incidenza (in linea molto teorica sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti su base settimanale c'è la fascia bianca, con poche limitazioni, ma nessuna Regione rientrerà in questa classificazione), mentre il terzo tassello è il livello di rischio basato sui 21 indicatori (dai posti letto alla capacità di tracciamento). Incrociando questi fattori si arriva alla classificazione dei colori. Tutto questo premesso chi rischia il rosso? Sicuramente la Lombardia, come aveva anticipato il governatore Fontana, perché l'Rt è attorno a 1,25. Ma anche la Sicilia, che negli ultimi giorni sta affrontando una impennata dei contagi, tanto che a Messina è stata decisa una «zona rossa» su base cittadina. A Palermo il sindaco Leoluca Orlando ha chiesto un inasprimento delle restrizioni, «non può che essere la risposta al comportamento incosciente di troppi cittadini». Sì, c'è Covid. Il governatore siciliano Nello Musumeci è stato perentorio: «Alla luce dell'aumento dei contagi, che è ulteriormente progredito rispetto alla scorsa settimana, abbiamo sottoposto al governo centrale la proposta di dichiarare per due settimane la zona rossa sull'isola. Ove la nostra richiesta non fosse accolta, procederò con mia ordinanza ad applicare limitazioni in tutte le aree a maggiore incidenza».

RISALITA

E l'arancione? Detto del Lazio, del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia destinati a quel tipo di classificazione nonostante gli indici in miglioramento da un paio di settimane, in Abruzzo c'è ancora una situazione di incertezza, con l'Rt che è vicino a 1 e la categoria a rischio probabilmente alta: di fatto oscilla tra giallo e arancione. L'Emilia-Romagna veniva data come probabile rossa, ma l'ultimo dato disponibile dell'Rt è attorno a 1,2 e questo dovrebbe salvarla, valendo la conferma in fascia arancione. Per le altre regioni, si fa prima a elencare chi dovrebbe restare in fascia gialla: in primis la Toscana, a dimostrazione del fatto che i territori che sopportano per un periodo la classificazione in rosso (come appunto era successo in autunno) riescono ad abbassare sensibilmente la circolazione del virus (un ragionamento che dovrebbe valere anche per la Campania che sembra avere superato la fase più difficile). Anche Basilicata e Val d'Aosta potrebbero aspirare al mantenimento della classificazione in fascia gialla. Le nuove limitazioni entreranno in vigore da domani, ieri il governo ha illustrato alle Regioni il nuovo Dpcm. Ha ricordato il ministro della Salute, Roberto Speranza: «La situazione non può essere sottovalutata, lavoriamo insieme tempestivamente ad anticipare le restrizioni per evitare una nuova, forte ondata».

Mauro Evangelisti

