IL FOCUS

ROMA La dose di incertezza in circolazione sugli effetti del Coronavirus non si è ridotta. Anzi. Non è ancora chiaro fin dove arriverà la fase del contagio e nemmeno se davvero il conto per il Pil della Cina si limiterà all'1,5%, contro lo 0,3% della crescita mondiale come sostiene S&P. Ma è certo che le Borse sembrano aver già digerito lo choc. O forse non lo hanno mai preso davvero in considerazione, visto che a ben vedere è durata non più di due o tre sedute la pausa di riflessione da un rally che va avanti dal 2019. Ieri l'indice paneuropeo Stoxx 600 ha segnato i massimi di sempre, grazie a un rialzo dello 0,62%. Piazza Affari (+0,7%) ha confermato in chiusura i massimi da ottobre 2008, sostenuta anche dal calo dello spread a 130 punti (rispetto ai 136 punti della vigilia), mentre gli indici Usa si sono mantenuti poco sotto il record storico. Tutto questo nella giornata in cui la Commissione Ue ha segnalato una crescita 2020 dell'area euro non oltre l'1,2%.

LE MISURE

La possibile «evoluzione positiva» prospettata dal presidente cinese Xi Jinping può aver contribuito, ma se le Borse hanno snobbato la paura per il Coronavirus è perché da subito hanno scommesso sull'effetto transitorio dell'epidemia sull'economia. E ora più che mai scommettono su una capacità di reazione della Cina potenziata rispetto a quella dimostrata nel 2003 contro la Sars. Gli stessi mercati che tanto temevano un allentamento o addirittura uno stop delle politiche espansive da parte del governo cinese ora più che mai contano su nuovi incentivi fiscali e altro denaro facile in arrivo dalle banche centrali. Basta dire che nel 2019 le misure di allentamento fiscale valgono il 2% del Pil cinese, con lo 0,5% previsto nel 2020. Così le Borse confidano ancora sul traino cinese dell'economia mondiale.

