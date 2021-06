Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSROMA La competizione fra i 4 vaccini anticovid disponibili si sposta sul fronte delle varianti. Dopo il dilemma dei farmaci con meno effetti avversi gravi, seppure rari, ora gli scienziati provano a capire quale sia il vaccino che riesce a proteggere meglio dalla variante delta. Il timore che il numero dei contagi aumenti anche in Italia, così come sta accadendo in Inghilterra, non fa stare tranquilli. Intanto, dai dati che arrivano...