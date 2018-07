CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA L'unica cosa certa è che la data del 10 luglio come termine ultimo per presentare la documentazione sulle vaccinazioni salta. Più chiaramente: i bambini possono essere iscritti a scuola senza un certificato che dimostri di essere in regola con i dieci vaccini. Su tutto il resto, regna una discreta confusione. Domanda: ma almeno l'autocertificazione annunciata ieri dalla ministra della Salute, Giulia Grillo, va presentata entro il 10 luglio? No. Dimenticate quella data, ma ricordate che se dichiarate il falso rischiate una...