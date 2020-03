IL FOCUS

ROMA L'Esercito è in guerra contro il Covid-19. Scritto così il nome del virus sembra, perfino, la sigla di un missile. E rafforza l'idea che i militari affrontino un nemico convenzionale e tangibile. Invece il coronavirus è invisibile e per contrastarlo le forze armate accettano di modificare il proprio assetto. Danno il loro contributo accanto alla polizia, ai carabinieri e alla finanza, o anche in sostituzione, per verificare le autocertificazioni in Campania e in Sicilia. Vengono spediti al confine tra Italia e Slovenia. Ma il loro impegno non si ferma qui. I militari mettono da parte la mimetica e indossano il camice bianco dei medici. Impiegati dal primo giorno dell'emergenza coronavirus, i primi di febbraio, con il rimpatrio degli italiani da Wuahn, città cinese epicentro del virus, non hanno mai smesso di lavorare per arginare la diffusione del Covid-19 in Italia.

CONTROLLI IN STRADA

«Ho dato piena disponibilità dei militari impegnati in Strade Sicure per la gestione dell'emergenza sulla base delle esigenze territoriali», ha spiegato ieri il ministro della difesa Lorenzo Guerini. E cosi si è aperto un nuovo capitolo d'impiego per l'esercito. In totale gli uomini e le donne utilizzate in Strade Sicure, sono 7.050. Svolgono un ruolo indispensabile per la sicurezza dei cittadini e la tutela di monumenti, stazioni, aeroporti. Soprattutto in funzione preventiva per gli attentati terroristici. Adesso possono essere dislocati anche per il controllo di quelle persone che non rispettano le regole di movimento imposte dal governo. Potranno, con dei posti di blocco, fermare, richiedere i documenti e verificare la veridicità dell'autocertificazione, compresa l'applicazione di sanzioni. Lo stesso identico lavoro che svolgono le forze dell'ordine. Per adesso, con l'autorizzazione dei rispettivi prefetti, verranno impiegati in Campania e Sicilia. In questa ultima regione, un centinaio di soldati, controlleranno gli arrivi e le partenze dall'Isola verso il continente.

In Friuli Venezia Giulia un'altra aliquota di cento militari verrà spedita oggi per presidiare il confine con la Slovenia. Si tratta, anche in questo caso, di un'attività rivolta ad arginare la diffusione del Covid -19. Perciò dovranno impedire l'immigrazione clandestina sulla rotta balcanica.

MILITARI-MEDICI

Ma come si è detto il controllo del territorio è solo l'ultimo servizio garantito dall'esercito. In ambito sanitario si stanno distinguendo sul campo 160 medici e 180 infermieri coordinati dal Comando logistico dell'esercito, che si avvale del Comando sanità e veterinaria e del nucleo carabinieri. Il centro sportivo olimpico dell'esercito della Cecchignola a Roma fu solo il principio. Un mese e mezzo fa venne riconvertito a tempo di record dai militari per ospitare i primi italiani in quarantena dalla Cina. Dopo 30 giorni l'esercito ha nuovamente fatto i salti mortali, adesso cura persone affette dal Covid-19, per aiutare l'ospedale Spallanzani sovracaricato da pazienti positivi al virus. Ad oggi ne ospita 53 in due edifici, tra quarantena e positivi. Al policlinico militare del Celio, sempre nella Capitale, è stata aperta un'intera ala, capace di ampliare l'offerta di posti letto, compresi quelli indispensabili per contrastare il coronavirus: quelli in terapia intensiva. Stesso copione andato in scena a Milano con l'ospedale Baggio. In piena zona rossa sono stati inviati a Lodi 4 medici e 4 infermieri. Al nosocomio di Bergamo, 8 camici bianchi e 8 blu. Sempre nel bergamasco e nel lodigiano sono stati aperti sei ambulatori di medicina generale, targati esercito, per evitare che si ingolfino gli ospedali.

A Milano, a breve, il Niguarda riceverà 5 infermieri e 2 medici. Ma l'ultima impresa riguarda due ospedali da campo. Entro sabato sarà operativa una struttura sanitaria campale a Piacenza capace di accogliere fino a 40 persone, con 7 ufficiali medici tra i quali 2 anestesisti, 3 internisti, un cardiologo e un chirurgo d'urgenza e pronto soccorso e 12 infermieri che provengono dalle quattro forze armate. La struttura sorgerà vicino all'ospedale di Piacenza e dovrà alleggerire i ricoveri della struttura civile. Meno complesso l'ospedale da campo che lunedì inizierà a lavorare a Crema. In questo caso i sanitari delle forze armate dovranno lavorare in appoggio al pronto soccorso.

Giuseppe Scarpa

