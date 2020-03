IL FOCUS

ROMA L'epidemia non dà tregua, il bilancio si aggrava, e nelle scorse 24 ore, i morti legati al Coronavirus in Italia sono stati 97 in più del giorno precedente, per un totale di 493 decessi. Un incremento del 25% si è avuto anche per i malati, passati da 6.387 a 7.985 (+1.598). Nel frattempo, sono guarite altre 102 persone, e sono diventate, quindi, 724, con il 16,4% in più nel dato. Infine i malati in terapia intensiva (733) sono aumentati di 83, con un incremento del 12,7%. A fornire i nuovi dati è stato il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, che ha elencato anche i numeri complessivi: 9172 i casi in tutta Italia.

Nel bollettino della giornata che traccia cifre molto preoccupanti, c'è però, un dato positivo e riguarda Mattia, il paziente 1 di Codogno: l'uomo di 38 anni che in queste settimane ha rischiato la vita ed è stato in terapia intensiva. Ha annunciato l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, che il malato ora respira autonomamente e sta meglio.

L'ETÀ MEDIA

L'andamento dei contagi, comunque, non sembra cambiare. Secondo uno studio dell'Istituto superiore di sanità, l'età media delle persone morte con positività al Covid-19 è di 81,4 anni e oltre il 60% di queste ha tre o più patologie preesistenti. Il tasso di mortalità a oggi resta vicino al 5%, anche se Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento di malattie infettive dell'Iss, spiega che «è possibile che, dal momento in cui si fa il tampone alle persone sintomatiche si restringe il denominatore alle persone con sintomi od ospedalizzate, e dunque il tasso di letalità della malattia sembra più alto di quello che è». Di conseguenza, anche il numero dei contagi è sottostimato. «I cinesi aggiunge l'esperto avevano un tasso di letalità che già dicevamo sovrastimato, perché c'è una marea di infetti che non arrivano a diagnosi. La decisione di fare il tampone solo alle persone con i sintomi è una strategia fatta per massimizzare i vantaggi».

Nel quadro nazionale, la regione più colpita resta la Lombardia che registra in un giorno 66 morti e 41 ricoverati in più in terapia intensiva. Reparti questi ultimi già da giorni ai limiti nella regione, tanto che è stato necessario trasferire 17 pazienti - quasi tutti affetti da altre patologie - nelle regioni vicine. Per questa ragione la Protezione civile sta cercando di far affluire buona parte delle attrezzature sanitarie proprio in Lombardia: respiratori per le terapie intensive e mascherine in primis.

Il dato italiano in continua crescita si aggiunge a quello internazionale. Con oltre 110 mila casi e più di 4.000 vittime in tutto il mondo, per l'Organizzazione mondiale della Sanità sebbene non si tratti ancora di pandemia, «la minaccia» che lo diventi «è molto reale».

IN AUMENTO

E mentre in Cina continua la discesa dei numeri dei nuovi contagi e delle vittime, e in Corea del Sud il virus sembra rallentare il passo (7478 casi, 53 decessi), nell'Ue non si è nemmeno arrivati al picco. Il contagio si fa strada ovunque: in un solo giorno sono quasi raddoppiati i casi in Spagna arrivando a più di 1000 (28 i morti), così come hanno sfondato quota 1000 in Germania che registra le prime due vittime in Nordreno-Westfalia. In Francia i casi hanno superato quota 1400 e i morti sono 25, ormai considerata un nuovo cluster nel Paese. Si fa strada a questo punto tra i 27, la consapevolezza che per contenere il virus e i suoi danni non serva andare in ordine sparso. Per questa ragione il presidente del Consiglio europeo ha annunciato per oggi una conference call con tutti i leader Ue.

Cristiana Mangani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA