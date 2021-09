Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSROMA L'efficacia del vaccino è dimostrata dai dati raccolti dall'Istituto superiore di sanità. L'ultimo report mette in fila tre percentuali: la riduzione del rischio di infezione (dunque il semplice contagio, anche da asintomatici) è del 77 per cento, di ricovero del 93, di finire in terapia intensiva o morire del 96. Se si osserva l'andamento dell'epidemia, emerge un altro fatto interessante: nei mesi scorsi, il virus correva...