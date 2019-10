CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA L'effetto è paradossale. Il combinato tra la sentenza della Cassazione, che ha bocciato definitivamente la tesi del'associazione mafiosa a Roma nella maxi inchiesta del Mondo di mezzo, ha due conseguenze immediate. La prima: l'arresto, già avvenuto, di chi era stato condannato per la sola corruzione a pene lievi dalla Corte d'appello. E così in nove si trovano già in carcere. La seconda, che però non è scontata, è che i capi delle (ridefinite) «associazioni per delinquere semplici», che, con un capillare sistema di...