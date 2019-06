CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA L'economia mondiale potrà ripartire solo con un accordo fra Stati Uniti e Cina. Ne è convinto l'amministratore delegato della Pirelli, Marco Tronchetti Provera. Secondo il manager, il dato da cui partire è quello di «un mondo che cresce meno velocemente» del passato in un momento in cui la trasformazione tecnologica impone invece un aumento degli investimenti. In un quadro in cui si fronteggiano due grandi blocchi, ha continuato Tronchetti, l'imposizione di dazi «crea evidentemente uno squilibrio». La battaglia commerciale...