Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSROMA In una settimana il numero dei nuovi casi positivi è diminuito di oltre il 15 per cento. I pazienti ricoverati per Covid in 14 giorni sono passati da 26.406 a 20.599, con una flessione del 22 per cento. Si temeva un effetto negativo sulla diffusione dalla riapertura delle scuole, avvenuto un mese fa dopo Pasqua, ma per ora sembra sostenibile. C'è però un'altra faccia della medaglia: negli ultimi 30 giorni sul totale dei nuovi...