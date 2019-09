CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA In un primo tempo Giuseppe Conte pensava di tenere a se tutta la cassa assegnando la delega al Cipe ad un senatore M5S, Mario Turco, voluto come sottosegretario alla presidenza del Consiglio e che, come il presidente del Consiglio, vanta una lunga carriera accademica. Poi la decisione di non svuotare del tutto la vecchia guardia grillina ha spinto a tornare su Riccardo Fraccaro.LA SFIDAIl nodo è la gestione e la programmazione delle infrastrutture. Con i relativi stanziamenti, la tempistica e la road map degli interventi. Dopo i...