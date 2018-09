CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA In passato ci hanno provato sia a destra che a sinistra, ma poi sono stati bocciati dal popolo sovrano. Per l'alleanza gialloverde sembra arrivato il momento di mettere mano alle riforme costituzionali, corposo capitolo del contratto di governo. E' stato Luigi Di Maio ad annunciare una proposta di legge per la riduzione dei parlamentari. Mentre si discute animatamente delle misure da inserire in Finanziaria, i due partiti rilanciano dunque su provvedimenti che comportano un taglio di spesa ma anche un alto gradimento popolare....