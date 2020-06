IL FOCUS

ROMA Il quadro che traccia l'Istituto Superiore di Sanità sullo stato di salute degli italiani nel periodo prepandemia, qualche grattacapo alle autorità sanitarie lo avrebbe fatto venire comunque. Il sistema di sorveglianza (Passi), basato su un campione nazionale di circa 130 mila adulti (2015-2018) e circa 40 mila anziani (2016-2018), stima infatti che oltre 14 milioni di persone convivono con una patologia cronica, e di queste 8,4 milioni sono ultra 65enni. Il lockdown imposto dal Covid e la sospensione dei ricoveri per interventi chirurgici in regime ordinario - circa il 75% secondo una stima di Nomisma - non ha fatto altro che dare una spallata ad un sistema già fragile. A farne le spese, i pazienti con problemi di policronicità, legate soprattutto all'apparato respiratorio (circa il 6% degli adulti), con cardiopatie e diabete (rispettivamente 30 e 20% verso gli 80 anni), malattie dovute all'ipertensione arteriosa (circa il 65% degli 80enni).

IL RALLENTAMENTO

«Il rallentamento che c'è stato in tutte le attività elettive chirurgiche e non - chiarisce Massimo Federici, ordinario di Medicina interna all'Università di Tor Vergata di Roma e componente del consiglio direttivo della Società italiana di Diabetologia - rappresenterà un problema su diversi fronti nella cosiddetta catena della cronicità», quindi malattie cardiovascolari, metaboliche, immunologiche e oncologiche. «Dopo la riapertura dell'unità di medicina interna che dirigo - prosegue Federici - sono ricominciati i ricoveri soprattutto di persone anziane, e questa sarà un'urgenza nei prossimi mesi. Ma più avanti vedremo molti più diabetici, ipertesi, che si sono aggravati nel corso di questi ultimi sei mesi e che prima era possibile gestire per via ambulatoriale». Ora la speranza è che non ci sia «un iperafflusso nei pronto soccorso, perché determinerebbe un corto circuito all'interno dell'ospedale».

Tra i malati che preoccupano di più ci sono senz'altro quelli reumatici, che in Italia si stima siano più di 5milioni. «Per oltre tre mesi abbiamo sospeso quasi tutte le prestazioni - spiega Luigi Sinigaglia, presidente della Società italiana di Reumatologia - quindi la stragrande maggioranza dei pazienti non ha avuto possibilità di accedere agli ospedali né per prestazioni diagnostiche né per monitoraggio terapeutico. Questo certamente ha comportato un disagio per i pazienti e soprattutto rappresenterà un problema per noi: adesso ci troveremo a fronteggiare un'ondata di prestazioni che sarà difficile da effettuare se non si investe un po' di risorse nel servizio sanitario». A rimetterci sono stati anche i pazienti in attesa di diagnosi. «Questo ritardo, infatti, porrà dei problemi: più tardi si interviene, meno stabili sono i risultati». Senza contare poi il monitoraggio delle terapie. «Noi utilizziamo dei farmaci che sono straordinariamente efficaci - rimarca Sinigaglia - però necessitano di essere monitorati molto da vicino perché possono causare degli effetti secondari. Senza una sorveglianza molto fitta e molto alta è possibile che si sia generato anche deficit nell'aderenza ai programmi terapeutici».

I RITARDI

Non pochi problemi hanno dovuto affrontare anche i malati di tumore - circa 371mila le diagnosi in più nel 2019, secondo l'Associazione Italiana di Oncologia Medica-Aiom, e l'Associazione Italiana Registri Tumori-Airtum. «C'è stata la cancellazione di moltissimi interventi oncologici dovuti all'affollamento delle terapie intensive - rimarca Francesco Cognetti, professore di oncologia medica dell'Università La Sapienza di Roma e presidente della Fondazione Insieme contro il cancro - per tre mesi sono state sospese le visite di controllo, gli esami di screening oncologici. Abbiamo accumulato un ritardo di circa 4milioni di esami, che poi potremmo pagare fra qualche mese o anno, in termini di aumento della mortalità delle patologie coinvolte».

Graziella Melina

