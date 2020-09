IL FOCUS

ROMA Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, oggi firmerà una ordinanza che consentirà l'apertura dei palasport del basket al pubblico per il 25 per cento della capienza. Il provvedimento interessa le squadre lombarde che stanno giocando la Supercoppa (Cremona, Brescia, Milano, Cantù e Varese), ma segue da vicino le scelte di aprire lo sport agli spettatori di altre regioni. Anche in Emilia-Romagna il presidente Stefano Bonaccini per la Supercoppa che interessa non solo la basket city per eccellenza, Bologna, ma anche Reggio, ha utilizzato la formula del 25 per cento. E per Misano, Moto Gp, con due eventi in programma, ha addirittura dato il via libera a 10mila spettatori, mentre per Imola (Formula 1 il primo novembre) ancora non ha deciso. «Aspettiamo di comprendere l'andamento dell'epidemia con la riapertura delle scuole», spiegano in Emilia-Romagna. In Piemonte, il governatore Cirio vuole riaprire l'Allianz Stadium, la casa della Juventus che ha già pronto un piano per fare entrare i tifosi «in sicurezza»: la Regione ieri ha inviato il documento al Cts, il comitato tecnico scientifico, mentre l'Alessandria ha deciso di fare entrare mille spettatori per la partita con la Sampdoria. Lo stesso era stato fatto a Castel di Sangro, dove il presidente dell'Abruzzo, Marco Marsilio, ha riaperto gli impianti sportivi e per un triangolare a cui partecipava anche il Napoli c'erano millecinquecento tifosi. Il Cts e il Ministero della Salute però si oppongono alla linea delle riaperture.

LO STOP

Il ministro Roberto Speranza, in Parlamento, ha ribadito che c'è una sola priorità in questi giorni: la riapertura delle scuole. Dunque, si va verso la conferma di quanto era stato scritto nel Dpcm del 7 agosto che prevede, a partire dal primo settembre, «la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino 1.000 spettatori all'aperto e 200 per impianti sportivi al chiuso». Il posto deve essere comunque assegnato e prenotato con nome e cognome. I presidenti delle Regioni possono concedere delle deroghe, ma solo dopo avere sentito il parere del Comitato tecnico scientifico. «Stiamo ricevendo centinaia di richieste», spiega un membro del Cts. Proprio l'altro giorno, ad esempio, è stato detto di no al pubblico per gli Internazionali di tennis. La Regione Lazio, una delle poche sulla linea della prudenza, ha detto che si atterrà all'indicazione degli scienziati.

Ma il vero nodo è il campionato di calcio, sul quale si attende una indicazione del governo. Dalla Lombardia all'Emilia-Romagna, le regioni dicono: servono scelte uniforme per tutto il Paese, anche perché la serie A, che muoveva centinaia di migliaia di persone sugli spalti in epoca pre Covid, unisce alle esigenze di contenimento della trasmissione del coronavirus problemi di ordine pubblico. La prima giornata del campionato è fissata per il 19 e il 20 settembre, dunque cinque e sei giorni dopo la riapertura delle scuole e in coincidenza con il referendum e il voto in alcune regioni. «Prima vediamo gli effetti della ripresa delle lezioni» è il mantra che ripetono sia al Ministero della Salute sia al Cts. Ad oggi, appare improbabile una riapertura dei cancelli degli stadi, almeno all'inizio.

Mauro Evangelisti

