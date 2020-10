IL FOCUS

ROMA Il governo ha promesso di sostenere subito le aziende danneggiate dalle nuove restrizioni anti-contagio. Ma gli aiuti messi in campo saranno in grado nella maggior parte dei casi di compensare solo parzialmente la perdita di fatturato. Per molte categorie i rimborsi previsti dal decreto Ristori appena varato dall'esecutivo valgono infatti la metà di un mese di incassi dello scorso anno. Scorrendo le tabelle messe a punto dai tecnici del ministero dell'Economia si vede che il contributo a fondo perduto è significativamente più alto di quello riconosciuto per il primo lockdown dovuto al Covid, ma arriva a coprire, per esempio per le gelaterie, poco più di un terzo del fatturato medio mensile (3.500 euro contro 9.200). Anche i tassisti riceveranno un contributo di poco superiore al 30% dei ricavi di un mese (mille euro contro quasi tremila). I ristoratori, a fronte di un fatturato intorno a 10mila euro, sempre al mese, riceveranno un contributo di poco inferiore ai 5mila euro, la metà. I rimborsi per le imprese più grandi possono essere comunque anche molto consistenti: un hotel con ricavi superiori a 5 milioni di euro l'anno arriverà a un contributo medio di 68 mila euro, mentre una discoteca con giro d'affari oltre i 6 milioni arriverà a ricevere il sostegno massimo previsto di 150 mila euro.

Con questi nuovi aiuti l'esecutivo punta a elargire una nuova tranche di finanziamenti alle aziende che hanno dovuto chiudere o limitare la propria attività a causa delle misure introdotte per contenere la pandemia. «Il contributo a fondo perduto riconosciuto dal governo italiano arriva fino a 150.000 euro e mediamente è 14.000 euro, quindi è più generoso di quello che il governo francese riconosce alle aziende», ha rivendicato il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani. Certamente lo sforzo è imponente ma rischia - salvo qualche eccezione - di non essere abbastanza per dare fiato alle aziende alle prese con una drammatica riduzione degli incassi.

La promessa è che i soldi arrivino immediatamente, già entro metà novembre. La procedura è quella utilizzata dall'Agenzia delle entrate per i contributi previsti dal decreto Rilancio della scorsa primavera, che prevedeva l'erogazione direttamente sul conto corrente per le imprese che avessero subito un calo del fatturato di almeno il 33% ad aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il meccanismo studiato questa volta, ha sottolineato il governo, è «più generoso» di quello precedente, considerato che nella maggior parte dei casi verrà corrisposto un contributo dal 100% al 400% di quello precedente. L'ammontare massimo dell'aiuto è di 150.000 euro e la platea dei destinatari includerà anche le imprese con fatturato sopra i 5 milioni (con un ristoro pari al 10% del calo del fatturato). Complessivamente le aziende interessate dagli aiuti sono oltre 300 mila.

Tornando a scorrere le cifre messe nero su bianco dall'esecutivo - e riferite alle imprese fino a 400 mila euro di fatturato - si vede che i bar avranno ristori medi per quasi 3mila euro a fronte di ricavi mensili nel 2019 di 6.900 euro. Le società che gestiscono attività termali riceveranno circa 4.900 euro con un giro d'affari di 7.600 sempre mensile. Va meglio alle palestre che potranno contare su un contributo di circa 4mila euro per un fatturato di 4.600, mentre le società che gestiscono piscine avranno 4.800 euro con ricavi medi ogni mese di 6.600 euro. Vale all'incirca la metà di 30 giorni di ricavi l'aiuto che riceveranno gli affittacamere (2.500 euro contro 5mila), mentre le imprese del catering avranno 4.600 euro a fronte di un giro d'affari mensile di 7.200. Più penalizzate infine le imprese di noleggio auto con conducente (Ncc): per questa categoria a fronte di ricavi mensili di circa 5.400 euro il rimborso si fermerà a 1.500 euro di media.

Jacopo Orsini

