IL FOCUS

ROMA Il Covid-19 non uccide nello stesso modo nelle diverse regioni italiane. E a dimostrarlo sono i dati di studi e monitoraggi effettuati dal ministero della Salute e dall'Osservatorio nazionale sulla Salute nelle Regioni dell'università Cattolica. Dalla lettura dei numeri emerge che la pandemia si diffonde in maniera non omogenea e varia da città a città. A preoccupare sono soprattutto i grandi centri del Nord, mentre appare in miglioramento la situazione nel Centro-Sud.

INDICE NEGATIVO

Tra ottobre e novembre il quadro è cambiato notevolmente, con un incremento complessivo del 72% nelle città del Nord e del 47% nelle città del Centro-Sud. Indice negativo per Bolzano che ha avuto un aumento della mortalità del 128%, seguita da Torino con +108%, Aosta con +100%, Trento con +96%, Genova con +84%. Milano è nella media delle città del Nord con +66%. E un aumento, comunque sopra la media, riguarda anche diverse città del Centro Sud: come Roma, al +57%, e Palermo, al +64%.

Le prospettive, poi, non sembrano orientate verso il miglioramento. Analizza i numeri il presidente dell'Istat Gian Carlo Blangiardo e considera che questo drammatico 2020 «non è ancora finito ma una valutazione ragionevole fa pensare che quest'anno supereremo il confine dei 700mila decessi complessivi, che è un valore preoccupante perché una cosa del genere l'ultima volta, in Italia, era successa nel 1944. Eravamo nel pieno della seconda guerra mondiale.

Inoltre, in base all'analisi della Cattolica, dall'inizio della pandemia al 14 dicembre nel nostro Paese si sono registrati 65.011 decessi, e di questi 23.877, ovvero il 36,7%, sono avvenuti in Lombardia, 7.136 pari all'11%, in Piemonte e 6.645 pari al 10,2%, in Emilia-Romagna. Ma a pesare non è stato solo l'alto numero dei contagi. I decessi vanno infatti da un massimo del 5,4% dei positivi in Lombardia a un minimo dell'1,3% in Campania, «con una differenza di quasi 5 volte tra una regione e l'altra».

«L'Italia ha una elevata letalità» per Covid-19, commentano gli autori dell'analisi, «a fronte di un tasso di contagi che ci colloca nella fascia centrale della graduatoria europea. Dai dati sappiamo che i decessi sono avvenuti soprattutto tra gli anziani e il nostro Paese, a livello europeo, è primo per quota di anziani, ma questo spiega solo in parte tale mortalità».

LA VARIABILITÀ

A pesare sono diversi fattori e non ultima «l'imprecisione con cui vengono registrati i contagi e il loro tracciamento». Confrontando il periodo dal 23 novembre al 6 dicembre con quello dal 26 ottobre all'8 novembre, si osserva una crescente variabilità dell'incidenza dei decessi e dei contagi. La Valle d'Aosta è la Regione con la mortalità più alta: 3,11 decessi per 10.000 abitanti, a fronte di un tasso di contagi pari a 150,4 per 10.000 abitanti. Mentre la Provincia autonoma di Bolzano, con un numero quasi analogo di contagi ha 1,94 decessi ogni 10.000 abitanti.

I casi di coronavirus notificati, infatti, «sono soltanto la punta dell'iceberg» e «i morti crescono in una maniera impressionante», chiarisce Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene all'università Cattolica, direttore dell'Osservatorio. «Abbiamo avuto 36.000 decessi nella prima fase» e nelle seconda fase «se continuerà questo trend arriveremo a 40.000 entro febbraio-marzo».

Cristiana Mangani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA