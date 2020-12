IL FOCUS

ROMA Ieri sera il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un'ordinanza che consente a Lombardia, Piemonte, Calabria e Basilicata di passare dalla fascia di rischio arancione a quella gialla e all'Abruzzo da rossa ad arancione. Poche ore prima, il tribunale amministrativo dell'Aquila aveva sospeso l'ordinanza del presidente dell'Abruzzo, Marco Marsilio, che aveva anticipato il ritorno in fascia arancione. In pratica: il governo ha chiesto e ottenuto dal Tar di bloccare la fuga in avanti di Marsilio, ma successivamente, sulla in base dei dati epidemiologici della cabina di regia, ha disposto la classificazione arancione. Con una differenza: il provvedimento del governatore abruzzese aveva effetto immediato, quello di Speranza a partire da domani, per cui oggi formalmente l'Abruzzo è ancora in fascia rossa. Il ricorso al Tar del governo serviva anche a salvare il principio della classificazione delle regioni sulla base dei 21 indicatori.

L'esito delle valutazioni di ieri della cabina di regia (Ministero della Salute e Istituto superiore di sanità) apparentemente è buono: altre quattro regioni sono diventate gialle; l'Rt italiano (indice di trasmissione) è ben al di sotto del livello di guardia, a 0,82; l'incidenza dei casi a livello nazionale negli ultimi 14 giorni (454,70 per 100.000 abitanti) è diminuita. Tra le regioni, solo Molise (1,48) ha un indice di trasmissione sopra il fatidico limite di 1. Eppure, spiegano i tecnici della cabina di regia, questa sintesi rischia di essere fuorviante, la situazione è ancora molto delicata. Gianni Rezza, direttore generale Prevenzione del Ministero della Salute: «È necessario che i cittadini continuino a mantenere comportamenti estremamente prudenti evitando aggregazioni. Allo stesso tempo le amministrazioni devono vigilare e mantenere alto il livello di allerta».

Va ricordato che anche ieri, pur con una flessione di nuovi casi rispetto al venerdì della settimana precedente, ci sono stati 18.727 positivi. Ancora alto il numero dei morti, 761. Se è vero che i posti letto occupati in terapia intensiva sono diminuiti (-26) però anche ieri altri 208 pazienti molto gravi sono finiti in quel tipo di reparto. Su base settimanale, l'analisi della cabina di regia avverte: cinque regioni sono classificate ancora a rischio alto (Puglia, Sardegna, Veneto, Emilia-Romagna e Provincia autonoma Trento), 14 moderato e 2 basso. Inoltre, in 16 regioni risulta ancora elevato l'impatto sui servizi sanitari per sovraccarico delle terapie intensive, dell'area medica e per numero di focolai. Si legge nell'analisi: «Si osserva una lieve diminuzione nelle ospedalizzazioni in area medica e in terapia intensiva ma ancora con un forte impatto sui servizi ospedalieri».

L'avvertimento degli esperti di Ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità: non siamo fuori pericolo, anzi. Visto che il dato analizzato arriva fino al 6 dicembre, c'è anche la possibilità, ricorda la cabina di regia, di una «sottostima della velocità di trasmissione e dell'incidenza». Conclusioni: «L'incidenza ancora troppo elevata e l'attuale forte impatto sui servizi sanitari richiedono di attendere prima di considerare un rilassamento delle misure di mitigazione, ivi comprese quelle della mobilità, oltre alla necessità di mantenere elevata l'attenzione nei comportamenti».

Dimentichiamoci un Natale e un Capodanno caratterizzato da viaggi, cenoni e feste: «Si conferma la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone. È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile».

