ROMA Ieri mattina due persone sono state vaccinate all'Istituto Spallanzani. Sono due tecnici dell'Ema, che devono partire per la Russia. La loro missione è ispezionare gli stabilimenti dove si produce il vaccino Sputnik 5 in vista dell'autorizzazione da parte dell'agenzia del farmaco europeo del prodotto che attualmente viene già usato in varie parti del mondo. Anche in Europa, a partire dall'Ungheria per arrivare a San Marino. Qualche ora prima, negli Stati Uniti, la Fda (l'agenzia regolatoria americana) ha autorizzato un altro vaccino, prodotto dal colosso Johnson&Johnson, su cui ci sono molte aspettative, perché garantisce la protezione con una sola dose, dimezzando gli sforzi organizzativi. E l'Europa? Ema si pronuncerà a metà marzo, probabilmente l'11, e per la quarta volta arriverà in ritardo rispetto ad americani o britannici. Le date parlano chiaro: il Regno Unito ha autorizzato il primo vaccino - Pfizer-BioNTech - il 2 dicembre 2020, l'Unione europea il 21 dicembre, gli Stati Uniti hanno autorizzato il vaccino dell'americana Moderna il 18 dicembre, l'Unione europea il 6 gennaio. Per AstraZeneca il Regno Unito ha dato il via libera il 30 dicembre (e oggi è il vaccino più utilizzato oltre Manica), l'Unione europea il 29 gennaio. Infine, Johnsons&Johnson: gli Usa dicono sì il 27 febbraio, l'Europa l'11 marzo, salvo contrattempi.

Al momento in Italia, anzi nell'Unione europea, ci sono tre vaccini già autorizzati e utilizzati, e un terzo in arrivo.

PFIZER-BIONTECH

Oggi è quello che garantisce gli invii più regolari, nell'ordine di 500-600 mila dosi settimanali. Sviluppato dalla tedesca BioNTech, in collaborazione la multinazionale americana Pfizer, presenta un problema logistico, visto che deve essere conservato a temperature inferiori a meno 70 gradi, anche se di recente questa indicazione è stata rivista, il limite è di meno 25 gradi. Attualmente in Italia è riservato agli over 80, ha una efficacia del 95 per cento.

MODERNA

Efficacia secondo i dati della sperimentazione al 94,5 per cento, è prodotto da una azienda con sede a Boston che ha ricevuto 1 miliardo di dollari di finanziamenti dal governo degli Stati Uniti. In Europa non sono previsti grossi quantitativi. L'Italia prevede la consegna di 10 milioni di dosi entro settembre, più altri 10 nell'ultimo trimestre del 2021.

ASTRAZENECA

Su questo vaccino - sviluppato dall'Università di Oxford in collaborazione con l'Irbm di Pomezia e prodotto dalla multinazionale anglosvedese AstraZeneca - un corto circuito delle comunicazione, ma anche delle agenzie regolatorie, ha alimentato una ingiustificata diffidenza. L'efficacia di due dosi (la seconda va somministrata a 12 settimane dalla prima) è dell'82,4 per cento, ma se si guarda alla riduzione della malattia grave il risultato è al 100 per cento, dunque molto importante. Il limite di età è stato aumentato da 55 a 65 anni, ma si sta valutando di eliminarlo, seguendo l'esempio britannico. È un vaccino di facile distribuzione perché non richiede la catena del freddo.

JOHNSON & JOHNSON

Altra multinazionale americana che ha ricevuto massicci finanziamenti dal governo degli Stati Uniti in questa decisiva corsa alla ricerca di un vaccino contro la pandemia, ha prodotto un vaccino utilizzando un adenovirus (Ad26) che aveva già consentito di svilupparne uno per Ebola. In Sud Africa, per fermare la variante, hanno preferito questo vaccino che appare efficace. In generale l'efficacia è del 72 per cento, ma il fatto che sia mono dose e che possa essere conservato fino a tre mesi a una temperatura di 2-8 gradi, lo rende tra i più attesi. L'Italia spera di riceverne in totale 26,5 milioni di dosi, di cui 7,3 tra aprile e giugno. Sarà autorizzato da Ema - salvo sorprese - l'11 marzo, mentre la Fda, autorità americana, ha dato il via libera venerdì scorso.

GLI ALTRI

Curevac: Il Chmp (Comitato dei medicinali per l'uomo) dell'Ema il 12 febbraio ha annunciato di avere avviato la rolling review, vale a dire la revisione dei dati che arrivano dalla sperimentazione, per il vaccino CVnCoV prodotto dalla tedesca Curevac. Non è certo quando e se arriverà l'autorizzazione, ma si parla della fine di aprile.

Novavax: la revisione dei dati della sperimentazione in Ema è cominciata il 3 febbraio. Si ipotizza che l'efficacia sia poco sopra l'89 per cento rispetto alla maggior parte delle varianti, esclusa la suf africana.

Sputnik 5, Sinovac e Reithera: il primo è russo, i dati pubblicati su Lancet parlano di una efficacia al 90 per cento, ma Ema chiede almeno 2-3 mesi per completare le verifiche. Anche con i produttori del cinese Sinovac il confronto con Ema è iniziato, l'efficacia dichiarata però è appena sopra il limite del 50,3 per cento. Attesa per il vaccino sviluppato in Italia da ReiThera: ha ricevuto finanziamenti dal nostro governo, che ha iniziato la fase 2/3 di sperimentazione allo Spallanzani e se tutto va bene avrà il via libera in estate. Altre due aziende italiane, la laziale Takis Biotech e la lombarda Rottapharm, oggi faranno partire la fase 1 della sperimentazione a Monza per un nuovo vaccino anti Covid.

Mauro Evangelisti

