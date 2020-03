IL FOCUS

ROMA Ieri lo ha ripetuto anche la squadra di medici arrivati da Wuhan per aiutare l'Italia nella guerra contro il coronavirus: non basta isolare e curare chi risulta malato, bisogna anche individuare i contagiati, cercarli. «Bisogna inquadrare presto i casi positivi e attuare nel modo più veloce possibile le misure di quarantena per fermare i contagi».

In Italia questo non sta avvenendo: attualmente si effettuano i tamponi solo su persone con determinati sintomi. Spesso anche sui familiari di chi è risultato positivo non si fanno i test. In generale, stanno sfuggendo alle verifiche molti asintomatici o con pochi sintomi, una strategia che è opposta ad esempio a quella che ha dato ottimi risultati in Corea del Sud, dove una campagna massiccia di test tra la popolazione è stata integrata con la tracciabilità di chi è positivo grazie ad app e smartphone. In Italia, invece, si punta solo sui malati, a un certo punto ci si è convinti che si stavano eseguendo troppi tamponi e si sono posti più paletti, ma si è sottovalutato il fatto - sostiene il professor Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di Microbiologia e virologia dell'università di Padova - che anche gli asintomatici sono portatori del contagio. Qualcosa potrebbe però cambiare nei prossimi giorni: allo Spallanzani, in collaborazione con altri istituti, stanno lavorando su un nuovo tipo di test che consente di avere il responso in una decina di minuti (oggi servono 24 ore). Se questa procedura sarà ritenuta affidabile e sarà autorizzata, cambierà anche il modo di affrontare questa battaglia.

Attualmente in Italia sono stati effettuati 109.170 test. Si dirà: sono molti. Però il 60 per cento sono stati eseguiti in sole due regioni. 37mila in Lombardia, che d'altra parte è il territorio in maggiore affanno. E quasi 27mila nel Veneto, l'unica regione italiana che ha scelto il ricorso massiccio ai test, ad esempio a Vo' Euganeo, per fermare la formazione di nuovi focolai. Il Veneto ha limitato i danni. Racconta il professor Crisanti: «Fare i test solo ai sintomatici è profondamente sbagliato. Siamo pieni di asintomatici, in Italia, che trasmettono il coronavirus».

L'Organizzazione mondiale della Sanità proprio ieri ha ribadito: «Serve tutto: non solo i test, non solo la tracciabilità dei positivi, non solo la quarantena, non solo fare rispettare le distanze. Servono tutte queste cose insieme. Trova, isola, fai i test, cura per spezzare la catena della trasmissione».

PRIVATI

C'è inoltre il tema del possibile coinvolgimento dei privati; ad esempio in Spagna i test si possono eseguire anche in laboratori non pubblici. Spiega Fernando Patrizi della Bios, gruppo romano di laboratori analisi: «Si auspica che in Italia si possano fare i test anche nei laboratori privati al più presto. Ci sono riferimenti su questa opportunità nei Dpcm del governo e anche nei provvedimenti regionali. Ma è tutto fermo. Noi saremmo pronti, così come i laboratori di altre regioni. Potremmo partire da qui a brevissimo, dando il nostro contributo. Ognuno di noi ha qualche conoscente a casa con il terrore di essere stato contagiato, ma non può eseguire i test. Sono esami che costano poco, sotto i cento euro. In un momento come questo sarebbe utile, con determinate regole, anche il contributo dei privati».

Mauro Evangelisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA