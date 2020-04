IL FOCUS

ROMA Ieri è stato liberato dal blocco delle attività un hobby importante per 1,2 milioni di italiani (fonte: Coldiretti) ovvero la coltivazione degli orti per consumo familiare. L'annuncio della ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova è l'unica - modesta - certezza sull'ormai famosa Fase Due che è diventata il più classico tormentone fatto di annunci, false indiscrezioni e frasi fatte.

La verità è che sulle riaperture si va con i piedi di piombo perché il numero dei nuovi contagiati si mantiene intorno a quota 3.500 al giorno concentrati soprattutto in Lombardia e in Piemonte. Numeri dimezzati rispetto ai 6.500 nuovi contagi del 21 marzo ma l'epidemia non è stata debellata al di là di alcune aree del Sud e delle Isole.

Dunque il barometro della lotta al Covid ieri ha riposizionato la sua lancetta sulla scritta prudenza. Pertanto il grosso delle riaperture slitterà a dopo il 4 maggio. Nel frattempo si continuerà su un sentiero stretto fatto di tanto smart working e qualche linea di montaggio riavviata mentre le regole per le famiglie forse saranno allentate per fasce d'età, mantenendo rigidamente a casa gli over 70.

Va letto come un auspicio anche l'annuncio della disponibilità del sottosegretario alla Sanità, Pierpaolo Sileri, a riaprire i parchi per consentire a chi vuol fare un po' di sport di tornare a correre. Ovviamente sempre ed esclusivamente da soli.

Per il resto, i titolari delle tantissime attività legate al commercio e agli spettacoli devono rassegnarsi ad aspettare: il gioco delle date di riapertura per ora non è altro che un gioco crudele. Non a caso anche dall'estero arrivano segnali di prudenza con la Spagna che dopo aver riaperto qualcosa ieri ha deciso di tenere chiuso il grosso fino all'11 maggio.

Diodato Pirone

