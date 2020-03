IL FOCUS

ROMA I parchi e le strade svuotati, il traffico quasi inesistente, nessuna fila verso il mare, città deserte, ma code ai supermercati da nord a sud sempre più lunghe. È la fotografia del primo giorno della nuova stretta anticoronavirus decisa dal Governo, combinata al florilegio di ordinanze - regionali e comunali - diffuse in tutta la penisola. Pesante comunque il bilancio delle trasgressioni: 10mila i denunciati (su 223.633 persone controllate) cifra record in un solo giorno dall'avvio dei controlli, l'11 marzo. E la Procura di Milano sta valutando di applicare una norma più dura dell'articolo 650 del codice penale, ossia l'articolo 260 del testo unico delle leggi sanitarie, che punisce chi non osserva un ordine «legalmente dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva» con l'arresto fino a 6 mesi non oblabile, come invece l'altro reato, cioè non si può pagare per cancellarlo.

Gli italiani, più o meno pazientemente, si sono messi in coda per fare la spesa. «In questi tre giorni sono ricominciati gli acquisti di massa», fa notare Giorgio Santambrogio, presidente dell'Associazione distribuzione moderna (Adm) che rappresenta la grande distribuzione in Italia, con circa 27mila punti vendita. A suo giudizio «il caos» è stato determinato dalle diverse ordinanze che non hanno certo aiutato e così, per paura di una specie di carestia imminente, «gli italiani sembrano fare la spesa come prima di entrare in guerra». Alcune regioni hanno ridotto gli orari e altre come la Sicilia, il Friuli Venezia Giulia, il Veneto e l'Emilia Romagna hanno chiuso supermercati ed ipermercati la domenica. Ma ad essere contrari a riduzioni e chiusure sono molti sindaci. «I supermercati devono rimanere aperti e sto facendo la mia parte», ha tuonato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sostenendo «più si riducono gli orari e più le code aumentano e questo non va bene». Anche la sindaca di Roma Virginia Raggi ha chiesto al governatore Nicola Zingaretti di ripristinare i consueti orari dei supermercati, perché «si creano assembramenti che il personale non riesce a arginare efficacemente con la conseguenza che deve coinvolgere la polizia locale». Sulla stessa linea il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli: «Se l'orario dei supermercati è più ampio si riduce anche la concentrazione delle persone, quindi eventuali code e disagi».

Anche l'Emilia-Romagna ha chiuso i supermarket e i negozi alimentari di domenica. «I lavoratori del settore hanno operato in queste settimane in condizioni molto difficili e in modo continuativo: mi pare sacrosanto - ha sottolineato il presidente Bonaccini - garantire anche a loro il meritato riposo». Non sono marcate le file anche davanti ai supermercati di Napoli «dove - evidenzia il sindaco Luigi de Magistris - c'è la tendenza ad avvicinarsi» e si dice «d'accordo con le chiusure serali e notturne di supermercati ma non a comprimere troppo gli orari perché il rischio è assembrare le persone».

GLI APPELLI

E, dopo il bilancio sempre più allarmante proveniente soprattutto dalla Lombardia, è partito l'appello al governo a «chiudere tutto»

«È arrivato il momento di fermarci, ma per davvero. Confidiamo in voi», hanno scritto al premier Giuseppe Conte 243 sindaci dei Comuni bergamaschi, a partire dal primo cittadino di Bergamo Giorgio Gori: «Al momento riteniamo che l'adozione di coraggiosi nuovi provvedimenti restrittivi possa rappresentare l'unica ed auspicabile soluzione per una tragedia che, con i contagi in aumento inesorabile, non sembra avere fine».

Non è solo il Nord a chiedere un nuovo giro di vite. All'appello si uniscono in serata i sindaci toscani. E il primo cittadino di Cerveteri Alessio Pascucci, Comune alle porte di Roma, in una lettera a Conte scrive: «È necessario elevare il livello di controllo del territorio nel più breve tempo possibile. Serve farlo subito».

IL NODO RISORSE

C'è poi la questione economica. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, sollecita una risposta del governo riguardo all'uso dei fondi: «Dopo il Cura Italia, serve un decreto Cura Comuni. Se noi che siamo in trincea non riusciamo a ottenere risposte sarà un grossissimo problema per tutti». Giuseppe Brugnano, primo cittadino di Venezia, si associa: «Nell'ultimo decreto manca quasi del tutto la parte che riguarda i Comuni e le loro partecipate». E Antonio Decaro, presidente dell'associazione Comuni (Anci), in una lettera indirizzata sempre a Conte e al ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, chiede «misure concrete per evitare collasso Comuni», in quanto la tenuta funzionale e organizzativa delle amministrazioni, sia sul piano operativo, sia su quello finanziario, «è messa a dura prova».

E, intanto, dai governatori ai sindaci ognuno cerca di correre ai ripari. A colpi di ordinanze restrittive. Sperando che, a crisi finita, arrivino pure i contributi per sanare le casse.

