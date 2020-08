IL FOCUS

ROMA I numeri fotografano le dimensioni del fenomeno. In un solo giorno, grazie all'esecuzione dei tamponi agli arrivi, negli aeroporti romani di Fiumicino e Ciampino sono stati trovati 30 positivi provenienti dai quattro Paesi considerati a rischio e cioè Spagna, Croazia, Malta e Grecia. Una frequenza così elevata di infetti, tra chi sbarca negli scali (anche se in Veneto le cifre sono molto più contenute), dice pure altro: l'obbligo dei tamponi è scattato il 13 agosto, quanti italiani sono rientrati positivi dalle vacanze all'estero senza essere stati intercettati dal sistema sanitario nazionale? Tra l'altro, mentre Roma e una serie di altri aeroporti come Venezia, Verona, Perugia e Torino, per fare alcuni esempi, stanno eseguendo i test agli arrivi, a Milano è ancora tutto fermo. «Per una volta Roma è stata molto più efficiente», infierisce l'assessore laziale Alessio D'Amato. In effetti, la Lombardia ancora si deve organizzare, si stanno allestendo dei gazebo, forse si comincerà domani, a Malpensa. Nell'attesa, chi torna dai quattro Paesi deve comunicarlo all'azienda sanitaria della sua città e aspettare di essere convocato per eseguire il test.

IL BOLLETTINO

In Italia ieri sono tornati ad aumentare i nuovi casi positivi: sono stati 403, il giorno prima erano 320. Cinque i decessi. Il dato su cui vigilare è un altro, continuano ad aumentare i ricoveri: da 810 a 842, stabili le terapie intensive a 58. Il numero di coloro che sono attualmente positivi, che era sceso anche sotto 12mila, ora è risalito sopra 15mila, anche se per fortuna la maggior parte è asintomatica. La regione con la più alta variazione quotidiana di contagi è il Veneto: 63, in forza però di 8.762 tamponi nelle ultime ventiquattr'ore, il dato più elevato d'Italia. Il totale veneto dall'inizio sale così a 21.342 casi, di cui 1.660 attualmente positivi, così come crescono a 133 i sintomatici in isolamento domiciliare, misura a cui sono ora sottoposte 5.948 persone. Un altro morto aggiorna la conta a 2.099, così come il quadro dei ricoverati va ritoccato a 121 in area non critica e 6 in Terapia intensiva. Altre 10 le infezioni in Friuli Venezia Giulia, di cui 8 contratte fuori regione, ma nessuna vittima.

LA LISTA

C'è un altro nodo, molto delicato, da sciogliere sul fronte degli arrivi dall'estero che hanno contribuito a fare risalire la curva: il numero dei nuovi contagiati sta crescendo ogni giorno anche in altri Paesi come Francia, Olanda, Belgio e Lussemburgo. Non è un errore controllare solo chi arriva da Spagna, Grecia, Croazia e Malta? L'incidenza di nuovi casi negli ultimi quattordici giorni sulla base di centomila abitanti in Grecia è a 23,2, in Belgio a 60,8, in Francia 41,4, in Lussemburgo a 98,4, in Olanda a 46,3. Perché c'è l'obbligo di tamponi, tra quei Paesi, solo per chi torna dalla Grecia? Una logica esiste: la Grecia, in particolare Corfù e Mykonos, ha molti casi concentrati dove ci sono i turisti e dunque molti italiani stanno tornando contagiati da quelle località. Però che sia in corso una verifica della lista è confermato anche dal ministero della Salute. Così il viceministro Pierpaolo Sileri a SkyTg24: «In Francia c'è un numero crescente di contagiati da coronavirus. Se chi arriva dalla Francia non ha l'obbligo del tampone come per altri Paesi europei, non è detto che la lista non venga aggiornata».

PRESSIONE

Ma c'è sempre un problema: il sistema delle Regioni reggerà se si aumenterà il numero dei passeggeri a cui effettuare un tampone all'arrivo? La Regione Lazio (che significa sempre il segretario del Pd, Nicola Zingaretti) ha rilanciato con un'altra proposta al ministero della Salute: chiediamo agli stranieri di effettuare il tampone prima di partire da determinati Paesi; non ti imbarchi sull'aereo diretto in Italia, se non certifichi la negatività. Per capire: già oggi un italiano che torna dalla Spagna o dalla Grecia può anticipare i tempi e, se trova un laboratorio sul posto, eseguire il tampone 72 ore prima del rientro in modo da evitare le attese in Italia. Ma molti rinunciano, perché se risulti positivo, devi restare in un Paese straniero in attesa di negativizzarti. Uno spagnolo che vuole visitare l'Italia, invece, potrebbe preferire il tampone prima di partire. Tra coloro che sono stati trovati positivi a Fiumicino ieri c'erano viaggiatori iberici. Ora dovranno curarsi o comunque isolarsi. Se ne hanno la possibilità e sono asintomatici affitteranno un appartamento, altrimenti saranno assistiti dal sistema sanitario laziale.

