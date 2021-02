IL FOCUS

ROMA I mercati ci credono. L'uomo che ha salvato l'euro ha tutte le carte in regola per salvare l'Italia. Non hanno bisogno di attendere il programma, la squadra, i compromessi politici. Prima ancora che il presidente incaricato sciolga la riserva e si presenti in Parlamento per ottenere i voti, i capitali, soprattutto stranieri, che comprano i Btp italiani hanno già votato la fiducia a SuperMario. Ieri lo spread, il differenziale tra i titoli italiani e quelli tedeschi, ha rotto verso il basso - per la prima volta dal dicembre 2015 - la soglia psicologica di quota 100. La Borsa italiana continua a salire: dopo il balzo di oltre il 2% della vigilia, ieri è cresciuta dell'1,6%.

Draghi conosce i mercati, e i mercati conoscono Draghi. E non è solo un modo di dire. L'ex presidente della Bce nella sua lunghissima carriera ai massimi livelli ha conosciuto e costruito relazioni internazionali solide su ogni fronte che pochi in Europa possono vantare. Ha un rapporto forte e diretto con Janet Yellen, la donna scelta dal neo presidente americano Joe Biden per guidare il Tesoro nella sua amministrazione. Così come i contatti sono stati sempre costanti anche con Christine Lagarde, sin da quando l'attuale governatrice della Bce (ha preso il posto di Draghi), guidava il Fondo monetario. Stesso discorso anche per Mark Carney, l'uomo che guida la Banca centrale inglese e che è subentrato a SuperMario alla guida del Financial stability board, l'organismo internazionale all'interno del quale discutono i ministri delle finanze e i governatori centrali dei principali paesi del mondo. E non ci sono però solo i banchieri, compresi quelli del lontano oriente. Draghi è una delle poche persone che può chiamare Angela Merkel o Emmanuel Macron e discutere con loro da pari. E, intanto, i mercati gradiscono.

