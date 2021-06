Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSROMA Gli economisti lo chiamano skill mismatch: vuol dire svolgere un attività lavorativa per la quale non si hanno tutte le competenze necessarie oppure - al contrario - se ne hanno anche troppe. Le analisi dell'Ocse collocano il nostro Paese in testa alle classifiche per entrambe queste situazioni, il che non dovrebbe sorprendere più di tanto: nel 2017 la stessa organizzazione parigina stimava che il 35 per cento dei lavoratori...