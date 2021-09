Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSROMA Fase di rullaggio per il decollo della terza dose. Saranno usati solo vaccini a mRNA, anche per coloro che erano stati immunizzati grazie a quelli con adenovirus. Si parte dai fragili e da chi è in prima linea negli ospedali, ma in prospettiva l'operazione riguarderà anche altre fasce di popolazione a 7-8 mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Obiettivo: alzare un muro di protezione per giocare di anticipo contro la...