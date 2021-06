Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSROMA Fari puntati sulle nuove prove, al via oggi, per trovare i 2800 tecnici da assumere nelle pubbliche amministrazioni del Mezzogiorno. L'ulteriore ciclo di selezioni del concorso Sud, per circa 70 mila candidati precedentemente esclusi tramite la valutazione dei titoli, si è reso necessario per via della bassa affluenza registrata alle prove che si sono svolte tra il 9 e l'11 giugno: in alcune sedi la partecipazione è risultata...