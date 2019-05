CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA Fanno gola. I quasi dieci miliardi di euro che ogni anno il Tesoro spende per erogare a poco meno di 10 milioni di lavoratori il bonus Renzi, potrebbero essere il pilastro sul quale costruire la riforma fiscale gialloverde. Ma toccarli non sarà semplice. Al ministero dell'economia da tempo si fanno ipotesi e simulazioni. Il ministro Giovanni Tria ieri ha parlato di una «rimodulazione». L'intenzione è quella di correggere la principale stortura del bonus. Nei conti dello Stato gli 80 euro sono conteggiati come una «spesa...