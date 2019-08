CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA Esiste una legge non scritta secondo la quale non conta quante ore lavori, ma quanto riesci ad essere produttivo. I 38 giorni di ferie che i deputati hanno davanti hanno suscitato molte polemiche. Ma la vera domanda è: come hanno impiegato il loro tempo gli onorevoli? Le statistiche parlamentari raccontano in modo abbastanza impietoso che questa legislatura è meno produttiva di quella che l'ha preceduta. Dal 23 marzo 2018 al 12 luglio 2019 i provvedimenti (leggi, ma non solo) approvati definitivamente dalle due Camere sono stati...