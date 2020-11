IL FOCUS

ROMA È tempo di rabbia e di solidarietà, di promesse mancate e di dedizione al lavoro. Medici e infermieri continuano a essere in prima linea, ma la seconda ondata, sebbene con indici di mortalità minori, sembra ancora più travolgente. «Avevamo qualche vantaggio dopo il primo lockdown - spiega il dottor Carlo Palermo, segretario nazionale dell'Anaao - e ora rischiamo di perderlo. La situazione negli ospedali si fa ogni giorno più grave e molti medici, come ortopedici o chirurghi, si ritrovano a curare casi di Covid. Abbiamo inviato una diffida ai direttori generali - aggiunge -, perché non tutte le assicurazioni coprono eventuali risarcimenti se a occuparsi di un paziente è un medico che ha una specializzazione diversa e non specifica. Abbiamo reparti intasati e scarso personale».

Stessa cosa per gli infermieri. Una rappresentanza del sindacato Nursing up ha deciso di scioperare per 24 ore a partire da domani alle ore 7. «Nel pieno della riesplosione dell'emergenza Covid - scrive Antonio De Palma, presidente nazionale -, di fronte alla palese cattiva gestione di quella che poteva essere una seconda fase, se non indolore, certamente dai contorni non drammatici come quella che stiamo vivendo in questi ultimi giorni, abbiamo deciso di incrociare le braccia. Nella categoria non tutti sono d'accordo a scioperare, vista la criticità del momento. Anche se in molti lamentano rischi per la salute e per la sicurezza.

I DANNEGGIAMENTI

È di qualche giorno fa la notizia di un vero e proprio assalto alle auto di medici e paramedici parcheggiate fuori dall'ospedale di Rimini. Settanta macchine danneggiate: finestrini rotti, specchietti fatti saltare, carrozzeria rigata. «Non è certo il lavoro di un ubriaco o di qualche teppistello, è un attacco mirato contro i sanitari - ha commentato Andrea Boccanera, responsabile della sicurezza dei lavoratori dell'Ausl di Rimini - Accanto alle auto dei dipendenti, a pochissimi metri, ce ne erano altre e non sono state toccate. Chi ha colpito, lo ha fatto scientificamente e mirava solo a danneggiare le vetture del personale sanitario». I carrozzieri della zona si sono offerti di ripararle gratis.

Cristiana Mangani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA