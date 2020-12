IL FOCUS

ROMA Due sono meglio di uno. E per creare un vaccino ancora più efficace possono cadere anche i muri della diffidenza tra Regno Unito e Russia. L'Università di Oxford, che insieme a Irbm di Pomezia ha sviluppato il vaccino a base di adenovirus prodotto e commercializzato dal colosso anglo-svedese AstraZeneca, sperimenterà un nuova soluzione, frutto della combinazione con il siero Sputnik 5. Anche quest'ultimo vaccino contro Covid-19 prodotto in Russia da Gamaleya Research Institute è basato sull'adenovirus. Combinare i due prodotti potrebbe consentire di aumentare il livello di protezione, anche rispetto a eventuali mutazioni del virus.

L'altro giorno AstraZeneca in un comunicato stampa ha ufficializzato la collaborazione con i russi: «Stiamo lavorando con partner industriali, governi e istituti di ricerca in tutto il mondo. Per questo presto inizieremo delle verifiche con il Gamaleya Research Institute in Russia per capire se due vaccini a base di adenovirus possono essere combinati con successo». Questo accordo tarderà la richiesta di autorizzazione per il vaccino Astrazeneca, del quale l'Italia ha opzionato oltre 40 milioni di dosi? No, perché sono due percorsi differenti. Il vaccino originale di Oxford e AstraZeneca è in dirittura di arrivo. Lungo il percorso della sperimentazione c'è stato però un contrattempo in parte fortunato: a causa di un errore, a una parte dei volontari era stata somministrata nella prima iniezione solo una mezza dose. Si è così scoperto che l'efficacia della successione mezza dose - dose intera è molto più alta rispetto a quella programmata inizialmente, dose intera - dose intera. Questo però rende necessario degli approfondimenti, anche se non è escluso che comunque l'autorizzazione per il vaccino di AstraZeneca possa arrivare già alla fine di gennaio o all'inizio di febbraio. In parallelo, però, parte la sperimentazione in Russia, su volontari che abbiano più di 18 anni, con la miscela dei due vaccini, vale a dire AstraZeneca e Sputnik V.

