ROMA Dubbi e incertezze rimangono. Le restrizioni, in vigore fino al 5 marzo, lasciano aperte molte zone d'ombra. A partire dalla questione delle seconde case che, a fronte di una chiusura delle regioni, consente poi di spostarsi da una zona rossa a una gialla. Rimane nebulosa, invece, la questione degli affitti brevi: se possano essere considerate abitazioni

ZONA GIALLA

Per Campania, Sardegna, Basilicata, Toscana, Provincia Autonoma di Trento e Molise le misure sono meno restrittive.

SPOSTAMENTI

SUL TERRITORIO

Si può circolare dalle 5 alle 22 nella regione, è consentita una sola visita al giorno, anche in un altro comune, a casa di amici, in massimo due persone. Ma non conteranno i ragazzi fino a 14 anni o adulti non autosufficienti conviventi. Vietato spostarsi in altre regioni, salvo comprovati motivi o in caso di rientro «nella residenza, nel domicilio o nell'abitazione». I negozi sono aperti, restano chiusi, invece, nei giorni festivi e prefestivi, i centri commerciali, all'interno dei quali possono aprire le saracinesche solo gli esercizi come farmacie, parafarmacie o edicole e vivai.

L'Attività in presenza per gli studenti continua ad essere al 100 fino alle medie. Alle superiori la didattica è alternata da un minimo il 50 per cento a un massimo del 75 per cento degli alunni in presenza. Le università saranno aperte o chiuse su autonoma decisione. I mezzi pubblici potranno riempirsi solo al 50 per cento della capienza. Ad eccezione del trasporto scolastico dedicato.

RISTORAZIONE

E TEMPO LIBERO

La consumazione in bar e ristoranti è permessa dalla dalle 5 alle 18. Dalle 18 alle 22, invece, è consentito solo l'asporto dai locali con cucina, ma non sarà possibile consumare per strada o nei parchi. La consegna a domicilio, invece, non ha limiti di orario. Musei e mostre saranno aperti dal lunedì al venerdì, mentre resteranno chiusi palestre, piscine, teatri, cinema. Aperti i centri sportivi. Restano invece sospese le attività di sale scommesse, bingo e slot machine. Aperti parrucchieri e centri estetici.

ZONA ARANCIONE

I divieti riguardano Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D'Aosta. Restano in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto.

SPOSTAMENTI

SUL TERRITORIO

Anche in queste regioni si può circolare dalle 5 alle 22, ma solo nello stesso comune. Ci si potrà spostare in due per fare una visita al giorno ad amici, nel conto non rientrano i ragazzi fino a 14 anni o gli adulti non autosufficienti conviventi. Dai Comuni fino a 5.000 abitanti gli spostamenti sono consentiti anche entro i 30 chilometri con divieto di andare nei capoluoghi. Il rientro alla residenza, domicilio o abitazione è sempre consentito. Restano chiusi le gioiellerie, i negozi di abbigliamento e calzature. Saracinesche abbassate nei commerciali solo nei giorni festivi e prefestivi, durante i quali, all'interno, resteranno attivi farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi edicole, librerie, vivai. A scuola, tutti in presenza, fino alla terza media. Alle superiori la didattica in presenza è alternata da un minimo del 50 per cento a un massimo del 75 per cento. Le università potranno decidere in autonomia. I mezzi pubblici potranno riempirsi al massimo al 50 per cento, ad eccezione del trasporto scolastico dedicato.

RISTORAZIONE

E TEMPO LIBERO

Bar e ristoranti saranno aperti fino alle 18 ma solo per l'asporto che, dalle 18 alle 22, sarà consentito dai locali con cucina. Consegna a domicilio senza limiti di orario. Chiusi musei, teatri, cinema, palestre e piscine, aperti i centri sportivi. Sospese le attività di sale scommesse e slot machine anche in bar e tabaccherie. Aperti parrucchieri ed estetisti.

ZONA ROSSA

Le regole valgono per Lombardia Sicilia e la provincia autonoma di Bolzano.

SPOSTAMENTI

SUL TERRITORIO

Vietato uscire, se non per lavoro, salute o necessità. Anche qui vale il limite delle due persone e dei ragazzi di 14 annui. Così come le regole per i comuni fino a 5.000 abitanti e gli spostamenti il rientro nella residenza, nel domicilio o nell'abitazione. Negozi, centri commerciali e mercati saranno chiusi. Aperti farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie, edicole, librerie, vivai e punti vendita di beni necessari e lavanderie. La presenza a scuola degli alunni è prevista solo per i più piccoli, fino alla prima media. Didattica a distanza al cento per cento per tutti gli altri anni. I mezzi potranno riempirsi solo al 50 per cento della capienza.

RISTORAZIONE

E TEMPO LIBERO

Per ristoranti e bar valgono le stesse regole della zona arancione: solo asporto. Chiusi musei, cinema teatri e palestre, così come le sale bingo. Restano aperti parrucchieri e barbieri, ma saranno chiusi i centri estetici.

Valentina Errante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

