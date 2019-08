CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSROMA Divisi alla meta. Cinquestelle e Pd cercano di trovare un accordo per far nascere un nuovo governo e forse arriveranno al traguardo. Ma è sulle infrastrutture che l'eventuale alleanza incontrerà terreni fortemente scivolosi: programmi troppo differenti, visione troppo diversa. E qualcuno dovrà fare, per forza di cose, marcia indietro. Proprio in questa settimana difficile è piombata nell'arena politica l'ennesima bocciatura da parte del ministro Danilo Toninelli del progetto per la Gronda di Genova. Opera già approvata,...