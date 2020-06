IL FOCUS

Roma dice no agli sport di contatto? E il Veneto invece li consente: da oggi si potrà giocare a calcetto, pallavolo, beachvolley, insomma, a qualsiasi sport di squadra. Un atteggiamento che va in direzione diversa rispetto al Comitato tecnico scientifico nazionale che solo due giorni fa obiettava sulla ripresa del calcetto e degli altri sport da contatto a livello amatoriale o di società sportive dilettantistiche. Un no, era stato spiegato a Roma, «in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica nazionale, con il rischio di ripresa della trasmissione virale in cluster determinati da aggregazione come negli sport da contatto». Ma il Veneto, che ieri registrava una manciata di nuovi casi positivi e invece un aumento di dimissioni dagli ospedali, forte anche delle linee di indirizzo per gli sport di contatto e di squadra approvate all'unanimità dalla Conferenza delle Regioni l'altro ieri, ritiene che sia giunto il momento di allargare le maglie. «È una delle ordinanze più toste che abbiamo firmato», ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, annunciando che da oggi e fino al 10 luglio saranno anche possibili le processioni e i cortei (ma con il distanziamento di un metro oppure con la mascherina) e che è anche cancellato il dimezzamento della capienza nei treni, nei bus, nei vaporetti e pure nei taxi.

Decisioni azzardate? Per niente, a sentire il professor Giorgio Palù, past president della Società Europea di Virologia: «Nella regione ci sono pochi casi, l'indice Rt è molto basso e la possibilità di tracciare i contatti è molto estesa, a livello di singolo condominio. Se si tiene conto di questi fattori le riaperture sono giustificate, perché anche in caso di focolai, che ci possono sempre essere, è possibile circoscriverli velocemente».

TRASPORTI

La nuova ordinanza firmata da Zaia oltre a cancellare i limiti di capienza sui mezzi di trasporto, se non quelli fissati dall'omologazione (quindi si potrà sia stare seduti, ma senza appoggiare le scarpe sul sedile di fronte pena una sanzione di almeno 400 euro, ma anche stare in piedi) ripristina una serie di attività: i quotidiani possano essere messi nuovamente a disposizione dei clienti negli esercizi, pubblici e privati, con sale d'aspetto, possibilmente in più copie; si riattivano le attività commerciali e di servizio in area ospedaliera; possono riaprire le porte gli ippodromi; la formazione di dipendenti pubblici e privati potrà essere svolta anche con attività in presenza; via libera anche alle saune («A 80, 90 gradi, copa tutto», la spiegazione in slang veneto del governatore), ma non al bagno turco.

Oltre ai giochi di squadra, c'era attesa soprattutto per il trasporto pubblico. Le nuove linee guida avrebbero dovuto valere per tutta Italia, ma giovedì sera la Commissione Trasporti della Conferenza delle Regioni non ha trovato un'intesa, così ognuno si è mosso per conto proprio. E gli scienziati cosa dicono? «Abbiamo il via libera del nostro Dipartimento di Prevenzione e di quello della Conferenza delle Regioni», ha detto Zaia.

A cura di

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA