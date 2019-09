CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSROMA Da Palazzo Chigi giurano che «faranno di tutto per scongiurare l'aumento dell'Iva». Eppure la strada ormai sembra segnata e, a mezza bocca, più d'uno nel governo inizia ad ammetterlo. L'Iva aumenterà. Orami è dato per certo che l'aliquota del 10%, quella che colpisce i beni alimentari, le bollette elettriche e del gas, i ristoranti e gli alberghi, salirà all'11% o al 12%. A fronte dell'aumento verrà introdotto un sistema di «cashback», una restituzione ai consumatori finali che pagheranno con mezzi tracciabili, come i...