ROMA «Da domani torna la mobilità totale e non solo per lavoro tra le Regioni. Ma non dobbiamo dimenticare i 33mila italiani che non ci sono più e gli operatori sanitari che hanno lavorato in modo incredibile». Lo ha detto ieri il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia. E così finalmente gli italiani tornano a riprendersi la libertà di movimento che il Covid 19 aveva loro sottratto dalla prima decade di marzo. C'è un'altra buona notizia: in appena 24 ore oltre 500.000 italiani hanno scaricato sul proprio telefonino l'App Immuni. Si tratta dello strumento tecnologico che - a partire dall'8 giugno - ci avvertirà se dovessimo incontrare una persona contagiata dal Covid. A prova di hacker, grazie alla Mobisec, azienda di Treviso che cura la sicurezza informatica e per l'occasione ha lavorato gratuitamente.

La contemporaneità delle due notizie ci fa capire che il ritorno alla normalità non sarà totale. Del resto si continuerà a dover convivere con una babele di ordinanze regionali che sarà impossibile rispettare al 100%.

Accade così che nelle stazioni e negli aeroporti del Lazio e della Campania, ma non di altre Regioni, sarà possibile - e dunque non obbligatorio - rispondere a dei questionari e sottoporsi a test del sangue. In queste Regioni - ma questa è ormai un'abitudine per chi lavora in grandi aziende o si reca presso i centri commerciali - sarà obbligatorio farsi controllare la temperatura prima di salire su un treno o di uscire da una stazione.

Scioltesi come neve al sole ipotesi pittoresche come quelle dei passaporti sanitari e dei test obbligatori care al presidente della Sardegna Christian Solinas, alcune Regioni non hanno rinunciato comunque a disporre complicazioni burocratiche. La Sicilia, ad esempio, ha eliminato la quarantena per chi arriva nell'isola (da oggi sarebbe stata incostituzionale) ma ha prolungato l'obbligo per i turisti di contattare il proprio medico di famiglia nonché di avvisare la Asl se avessero sintomi riconducibili al Covid 19.

E tuttavia il sollievo resta: non sarà la babele delle mini-regole locali a impedire agli italiani di respirare a pieni polmoni la libertà di potersi godere, sia pure con attenzione, ogni metro della madrepatria.

Diodato Pirone

