Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSROMA Comincia ora la vera e propria fase di accoglienza per gli oltre cinquemila afghani arrivati in Italia. La macchina della solidarietà si è messa in movimento, ma si tratta di trovare dei luoghi adatti ad accogliere, non il singolo migrante fuggito dal suo paese, bensì interi nuclei familiari e anche tanti bambini. Il ministero dell'Interno ha preparato una bozza di decreto che andrà oggi in Consiglio dei ministri, sulla base...