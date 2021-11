Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSROMA Banche dati che non parlano tra loro, i controlli a campione dei Comuni che fanno acqua da tutte le parti, l'impossibilità per l'Inps di accedere al casellario giudiziale. Ecco servito il flop dei controlli sul reddito di cittadinanza. Se non funzionano le verifiche alla fonte, ovvero a sussidio ancora da erogare, è per via di una molteplicità di fattori. Per esempio: le due maggiori banche dati della Pubblica amministrazione,...